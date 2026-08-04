Amy Schumer zaskoczyła fanów najnowszymi zdjęciami, na których zaprezentowała efekty swojej przemiany. Amerykańska aktorka komediowa pokazała smuklejszą sylwetkę podczas wypoczynku na jachcie i zapozowała w dwuczęściowym bikini. Sama przyznała, że jeszcze niedawno nie wyobrażała sobie takiego momentu.

REKLAMA

Zobacz wideo Aneta Zając sporo schudła. "Wymieniłam całą garderobę, ale jedne spodnie zostawiłam na pamiątkę"

Amy Schumer przeszła ogromną przemianę. Aktorka schudła 23 kilogramy

"Nigdy nie sądziłam, że nadejdą takie dni. Bez filtra, jak zwykle" - napisała pod postem na Instagramie. Zmiana wyglądu Schumer nie była jednak jedynie efektem chęci poprawy sylwetki. Za utratą około 23 kilogramów stało przede wszystkim dążenie do poprawy stanu zdrowia. W 2024 roku u aktorki zdiagnozowano zespół Cushinga - rzadkie zaburzenie hormonalne, które może powodować m.in. przyrost masy ciała, osłabienie oraz szereg innych problemów organizmu.

Aby poprawić swoje samopoczucie i stan zdrowia, aktorka wprowadziła zmiany w swoim stylu życia oraz rozpoczęła terapię z wykorzystaniem leku, który wpływa na regulację metabolizmu i jest stosowany również jako wsparcie w procesie redukcji masy ciała. Aktualne zdjęcia Amy Schumer zobaczycie w naszej galerii:

Amy Schumer przeszła ogromną przemianę. Aktorka schudła 23 kilogramy Otwórz galerię

Amy Schumer nie ukrywa blizn i nowej sylwetki. Tak zmieniło się jej życie

Ostatnie miesiące były dla aktorki wyjątkowo wymagające nie tylko pod względem zdrowotnym. Schumer przechodziła również trudny czas prywatnie - na początku roku rozpoczęła procedurę rozwodową z mężem, Chrisem Fischerem. Amy Schumer zmagała się także z innymi dolegliwościami, w tym objawami menopauzy oraz endometriozą. Mimo wielu wyzwań, aktorka zdecydowała się otwarcie opowiedzieć o swoim ciele i pokazać je bez ukrywania niedoskonałości. Na zdjęciach zaczęła eksponować między innymi bliznę po cesarskim cięciu, którą postrzega jako symbol siły i doświadczeń, jakie przeszła.

Schumer może liczyć na wsparcie przyjaciółek z Hollywood, w tym Jennifer Aniston oraz Courteney Cox. Aktorka podkreśliła jednak, że jej odważne fotografie nie są sposobem na zdobycie uwagi po rozstaniu, ale wyrazem dumy z odzyskanego zdrowia i pewności siebie. "Zdjęcia samej siebie, gdy w końcu czujesz się silna i piękna, to nie jest wołanie o pomoc. To celebracja życia i zdrowia" - podkreśliła.