Amy Schumer zaskoczyła fanów najnowszymi zdjęciami, na których zaprezentowała efekty swojej przemiany. Amerykańska aktorka komediowa pokazała smuklejszą sylwetkę podczas wypoczynku na jachcie i zapozowała w dwuczęściowym bikini. Sama przyznała, że jeszcze niedawno nie wyobrażała sobie takiego momentu.
"Nigdy nie sądziłam, że nadejdą takie dni. Bez filtra, jak zwykle" - napisała pod postem na Instagramie. Zmiana wyglądu Schumer nie była jednak jedynie efektem chęci poprawy sylwetki. Za utratą około 23 kilogramów stało przede wszystkim dążenie do poprawy stanu zdrowia. W 2024 roku u aktorki zdiagnozowano zespół Cushinga - rzadkie zaburzenie hormonalne, które może powodować m.in. przyrost masy ciała, osłabienie oraz szereg innych problemów organizmu.
Aby poprawić swoje samopoczucie i stan zdrowia, aktorka wprowadziła zmiany w swoim stylu życia oraz rozpoczęła terapię z wykorzystaniem leku, który wpływa na regulację metabolizmu i jest stosowany również jako wsparcie w procesie redukcji masy ciała. Aktualne zdjęcia Amy Schumer zobaczycie w naszej galerii:
Ostatnie miesiące były dla aktorki wyjątkowo wymagające nie tylko pod względem zdrowotnym. Schumer przechodziła również trudny czas prywatnie - na początku roku rozpoczęła procedurę rozwodową z mężem, Chrisem Fischerem. Amy Schumer zmagała się także z innymi dolegliwościami, w tym objawami menopauzy oraz endometriozą. Mimo wielu wyzwań, aktorka zdecydowała się otwarcie opowiedzieć o swoim ciele i pokazać je bez ukrywania niedoskonałości. Na zdjęciach zaczęła eksponować między innymi bliznę po cesarskim cięciu, którą postrzega jako symbol siły i doświadczeń, jakie przeszła.
Schumer może liczyć na wsparcie przyjaciółek z Hollywood, w tym Jennifer Aniston oraz Courteney Cox. Aktorka podkreśliła jednak, że jej odważne fotografie nie są sposobem na zdobycie uwagi po rozstaniu, ale wyrazem dumy z odzyskanego zdrowia i pewności siebie. "Zdjęcia samej siebie, gdy w końcu czujesz się silna i piękna, to nie jest wołanie o pomoc. To celebracja życia i zdrowia" - podkreśliła.