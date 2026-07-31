W 2025 roku Julia von Stein poddała się operacji głębokiego liftingu twarzy. Jak okazało się rok później, celebrytka wyznała, iż nie jest z zabiegu zadowolona. Pod koniec lipca podzieliła się w sieci filmem, w którym opowiedziała o tym, co ją spotkało. - Zrobiłam operację plastyczną, bo chciałam wyglądać lepiej. Liczyłam na cud. Liczyłam, że wszystko się zagoi - komentowała w materiale, zapowiadając również, iż zamierza przejść kolejny zabieg, lecz u innego lekarza. Teraz wiemy, że von Stein jest już po zabiegu.

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Julia von Stein przeszła kolejną operację twarzy. "Nie mam pojęcia, co się stanie"

30 lipca na profilu von Stein pojawiła się krótka zapowiedź kolejnego filmu na temat jej operacji plastycznych. Celebrytka zamierza pokazać kulisy drugiego zabiegu na twarz, który wykonała tym razem u innego chirurga. Na nagraniu widzimy m.in., jak przestraszona Julia przygotowuje się do wejścia na salę operacyjną. - Wali mi serce, ja mam dość, najważniejsze, żeby się tylko obudzić - komentuje na filmiku von Stein. - Przysięgam, najbardziej boli mnie to, że muszę drugi raz wykonać tę samą operację i nie mam pojęcia, co się stanie - dodaje w kolejnych scenach.

Pod koniec filmiku widzimy, jak celebrytka jest już po zabiegu. - Mam dość, kochani. Ja nie mam już k***a siły. W głowie się kotłuje, czy jest dobrze tutaj pod spodem, czy nie jest dobrze - mówi do kamery, pokazując swoją twarz w opatrunkach.

Lekarz, który wykonał lifting twarzy Julii von Stein, zabrał głos. "Podjąłem działania prawne"

Przypomnijmy, że po pierwszym materiale Julii głos w sieci postanowił zabrać lekarz, który odpowiadał za zabieg liftingu jej twarzy. Chirurg zdecydował wprost odpowiedzieć na zarzuty celebrytki. "W związku z materiałem opublikowanym w mediach społecznościowych dotyczącym wykonanego przeze mnie zabiegu liftingu informuję, że zabieg został przeprowadzony zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, obowiązującymi standardami oraz z należytą starannością" - przekazał w oświadczeniu, informując też, iż zamierza wejść z von Stein na drogę prawną.

"Jednocześnie informuję, że podjąłem działania prawne w celu ochrony mojego dobrego imienia. Z uwagi na prowadzone działania prawne nie będę udzielał dalszych komentarzy w tej sprawie" - podsumował lekarz.