Jacek Stachursky rozpoczął karierę w latach 90. i do dziś jest aktywny zawodowo. Dwa lata temu muzyk mocno stracił na wadze i jak wyjawił, zdecydował się na taki krok przede wszystkim ze względów zdrowotnych. - Spora nadwaga, która wtedy była przy moim wzroście, powodowała, że kondycyjnie i wokalnie nie najlepiej sobie radziłem. Tzn. radziłem sobie na tyle, na ile mogłem, natomiast odczuwałem skutki tej przypadłości - mówił w rozmowie z Pomponikiem. To jednak nie jedyna zmiana w wyglądzie Stachursky'ego.
Jacek Stachursky przez lata medialnej kariery kojarzony był z bardzo krótką fryzurą. Rok temu wokalista zaskoczył jednak fanów, pokazując się z bujnymi lokami. Portale spekulowały, że Stachursky zdecydował się na przeszczep włosów w Turcji, choć sam zainteresowany nie komentował tych doniesień. Muzyk nieco eksperymentował z fryzurą, m.in. wygalając boki i spinając resztę włosów. Na nowym zdjęciu postanowił jednak rozpuścić swoje długie, sięgające już do ramion pukle. W takim wydaniu niezwykle spodobał się swoim fanom. "Jacek jak zwykle w formie", "Powinieneś częściej nosić rozpuszczone włosy", "Miło zobaczyć cię takiego zrelaksowanego" - czytamy w komentarzach.
O swojej metamorfozie Jacek Stachursky opowiadał również podczas jednego z live'ów na Instagramie. Uspokoił fanów, którzy zaczęli martwić się, że zbyt mocno traci na wadze. - Kontroluję wagę. (...) W momencie, jak jestem na redukcji, to bardzo mocno szczupleje mi twarz. Natomiast tkanka tłuszczowa wokół innych części jest bardziej oporna. Jest oczywiście na to sposób, ale jestem troszkę zbyt leniwy - przekazał.
Choć Stachursky rozwija medialną karierę już od ponad 30 lat, niewiele wiadomo na temat jego życia prywatnego. Muzyk zawsze stawiał tu mocną granicę i nie zwierzał się zbyt często w wywiadach na ten temat. Jak wiadomo, od 1994 roku jest mężem Iwony, z którą doczekał się syna. - Żyjemy sobie fajnie, bez obciążeń, jakie mają artyści w stolicy, gdzie prowadzi się intensywne życie towarzyskie - opowiadał w rozmowie z kobieta.pl. - Na co dzień potrzebuję stabilizacji i to właśnie mam - dodał muzyk.