Jacek Stachursky rozpoczął karierę w latach 90. i do dziś jest aktywny zawodowo. Dwa lata temu muzyk mocno stracił na wadze i jak wyjawił, zdecydował się na taki krok przede wszystkim ze względów zdrowotnych. - Spora nadwaga, która wtedy była przy moim wzroście, powodowała, że kondycyjnie i wokalnie nie najlepiej sobie radziłem. Tzn. radziłem sobie na tyle, na ile mogłem, natomiast odczuwałem skutki tej przypadłości - mówił w rozmowie z Pomponikiem. To jednak nie jedyna zmiana w wyglądzie Stachursky'ego.

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Jacek Stachursky rozpuścił włosy. Fani są zachwyceni

Jacek Stachursky przez lata medialnej kariery kojarzony był z bardzo krótką fryzurą. Rok temu wokalista zaskoczył jednak fanów, pokazując się z bujnymi lokami. Portale spekulowały, że Stachursky zdecydował się na przeszczep włosów w Turcji, choć sam zainteresowany nie komentował tych doniesień. Muzyk nieco eksperymentował z fryzurą, m.in. wygalając boki i spinając resztę włosów. Na nowym zdjęciu postanowił jednak rozpuścić swoje długie, sięgające już do ramion pukle. W takim wydaniu niezwykle spodobał się swoim fanom. "Jacek jak zwykle w formie", "Powinieneś częściej nosić rozpuszczone włosy", "Miło zobaczyć cię takiego zrelaksowanego" - czytamy w komentarzach.

O swojej metamorfozie Jacek Stachursky opowiadał również podczas jednego z live'ów na Instagramie. Uspokoił fanów, którzy zaczęli martwić się, że zbyt mocno traci na wadze. - Kontroluję wagę. (...) W momencie, jak jestem na redukcji, to bardzo mocno szczupleje mi twarz. Natomiast tkanka tłuszczowa wokół innych części jest bardziej oporna. Jest oczywiście na to sposób, ale jestem troszkę zbyt leniwy - przekazał.

Jacek Stachursky jest mało wylewny na temat życia prywatnego. Jest żonaty od ponad 30 lat

Choć Stachursky rozwija medialną karierę już od ponad 30 lat, niewiele wiadomo na temat jego życia prywatnego. Muzyk zawsze stawiał tu mocną granicę i nie zwierzał się zbyt często w wywiadach na ten temat. Jak wiadomo, od 1994 roku jest mężem Iwony, z którą doczekał się syna. - Żyjemy sobie fajnie, bez obciążeń, jakie mają artyści w stolicy, gdzie prowadzi się intensywne życie towarzyskie - opowiadał w rozmowie z kobieta.pl. - Na co dzień potrzebuję stabilizacji i to właśnie mam - dodał muzyk.