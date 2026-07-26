Borys Szyc opowiedział o swojej metamorfozie jakiś czas temu w rozmowie z Jastrząb Post. Wywiadu udzielał wraz z żoną Justyną Nagłowską, która podkreśliła, że jej partnerowi nie zależało na zmianie wyglądu, a przede wszystkim na zadbaniu o zdrowie. Dodała także, że Szyc motywuje również ją. - Teraz wykonał coś nieludzkiego, w cztery miesiące doszedł do takiej formy. Jest dla mnie dużą inspiracją. Jeśli chodzi o ruch, to nie mam lekko, bo muszę się ruszać, jak mam takiego męża - wyjawiła w rozmowie.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak wspomina pracę z nimi?

Borys Szyc mocno pracował nad formą. Wykluczył też z diety cukier

Borys Szyc we wspomnianym wywiadzie przyznał, że zaczął od wykluczenia z diety cukru. Jak podkreślił, nie było to dla niego łatwe, bo jest ogromnym fanem słodyczy. - Uwielbiam je, zwłaszcza lody - zdradził. - Cukier jest niestety mocnym narkotykiem - nie ukrywajmy. Ja lubiłem słodycze w przeróżnej postaci i zupełnie z nich zrezygnowałem. W moje urodziny pierwszy raz zjadłem kawałek tortu - dodał aktor. Justyna Nagłowska podkreśliła także, że jej mąż ograniczył mocno również sól.

- Robiłem wszystko, co trzeba robić, żeby zrzucić 15 kilogramów, a tak się wydarzyło. Czyli nie jadłem cukru, nie jadłem mąki i co rano ćwiczyłem na czczo po 40 minut. Do tego kilka razy w tygodniu siłownia. A do tego gram fanatycznie w tenisa, prawie codziennie - doprecyzował Szyc.

Borys Szyc nie ukrywa, że jest przepracowany. Trudno mu jednak odmówić

Borys Szyc jest niezwykle aktywny zawodowo i wciąż ukazują się nowe produkcje z jego udziałem. W rozmowie z Katarzyną Nosowską i Mikołajem Krajewskim w podcaście "Bliskoznaczni" Szyc przyznał, że dopiero od niedawna zaczął odrzucać niektóre propozycje. Aktor wyjawił, że zeszły rok był dla niego szczególnie trudny. - Byłem tak zmęczony, jak nie byłem nigdy. Miałem zeza w mózgu po prostu. Już nie wiedziałem, gdzie jestem, czy to jest Polska, czy to jest Litwa. Kręciłem w różnych miejscach, do tego dwie różne rzeczy, do tego grałem w teatrze. Naprawdę byłem wykończony - dodał.

Szyc przyznał także, że chciałby dojść do takiego momentu, gdy będzie robił jedną dobrą produkcję rocznie. Na razie jednak nie chce rezygnować z interesujących go projektów. - Dopóki mam tę energię i chęć, to trzeba z tego korzystać - podsumował.