Julia von Stein od lat otwarcie opowiadała w mediach o swoich licznych operacjach plastycznych. W 2025 roku w wieku zaledwie 29 lat celebrytka poddała się zabiegowi głębokiego liftingu twarzy, który wywołał spore poruszenie. Teraz postanowiła powrócić do tego tematu w nowym filmie na YouTubie. Jak się okazuje, von Stein żałuje liftingu i ma w planach kolejną operację.

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Julia von Stein ujawnia kulisy liftingu twarzy. "Liczyłam na cud"

Po roku od zabiegu celebrytka wyznała, że efekt nie okazał się dla niej zadowalający. Teraz von Stein po raz pierwszy skomentowała, że czuje rozczarowanie i nie ukrywała, że żałuje zabiegu. - Zrobiłam operację plastyczną, bo chciałam wyglądać lepiej. Liczyłam na cud. Liczyłam, że wszystko się zagoi. Liczyłam na profesjonalizm lekarza. Wierzyłam, że jeżeli wydaje się wór pieniędzy na jednego z najlepszych lekarzy w tym kraju, to wystarczy. Ale ten cud się nie zdarzył - wyznała w filmie Julia.

By okazać, jak dogłębny był to zabieg, von Stein wymieniła, czym dokładnie zajął się wówczas lekarz podczas dziewięciogodzinnej operacji. - Miałam zrobione deep plane, czyli lifting dolnej partii twarzy, częściowo też szyi. Miałam piłowanie brody, bo wymarzyłam sobie prostą brodę na końcu. Miałam zrobione endoskopowy lifting brwi i oczu. Miał być zrobiony Foxy Eye. Miałam wyprostowane czoło, żeby się nie marszczyć (...). Miałam wypełnione skronie, tłuszczem i przeszczep tłuszczu pod oczy. Miałam zrobiony lip lift przy skrzydełkach i w kącikach ust. To była potężna operacja plastyczna, trwała ponad dziewięć godzin - opowiedziała przed kamerą gwiazda "Królowych życia".

Julia von Stein niebawem przejdzie kolejny zabieg. "Nie mam pojęcia, co się stanie"

Julia zdecydowała się opowiedzieć internautom o swoim zabiegu, ponieważ już niebawem ponownie wyląduje na stole operacyjnym. - Chcę wam o tym opowiedzieć głównie dlatego, że wiem, jaka fala krytyki spłynie po mnie za kilka dni, kiedy przejdę kolejną operację. Mam nadzieję, że tym razem udaną operację - skomentowała dalej na filmie, nie kryjąc, iż ma pewne obawy.

- Będę poprawiała część twarzy, oczywiście u innego chirurga plastycznego. Na dzień dzisiejszy tylko modlę się, żeby ta operacja się udała. Bo nie mam pojęcia, co się stanie, kiedy położę się na stół operacyjny, kiedy lekarz otworzy moją twarz i kiedy zobaczy, co w środku się wydarzyło. I czy się na pewno jej podejmie, czy jej nie przerwie. Więc tym razem naprawdę, jedyne co mi pozostało, to liczyć na cud - skwitowała von Stein., to liczyć na cud - skwitowała von Stein.