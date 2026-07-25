Dominika Ostałowska przez lata była jedną z największych gwiazd "M jak miłość". Widzowie mogli obserwować, jak aktorka się zmienia na przestrzeni wielu sezonów kultowego serialu. Na pewnym etapie Ostałowska sporo schudła. Jak się okazało, chcąc poprawić samopoczucie oraz zadbać o swoje zdrowie, zdecydowała się na dietę. W wywiadach wyznała później, co pomogło jej zrzucić dziesięć kilogramów.

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Dominika Ostałowska zachwyciła metamorfozą. To stoi za jej przemianą

Na pewnym etapie życia Ostałowska zaczęła zmagać się z problemami zdrowotnymi. Lekarze pochylali się m.in. nad chorobą odkleszczową oraz kwestiami autoimmunologicznymi. Po serii badań oraz zażywaniu przez długi czas antybiotyków aktorka zdecydowała się skupić również na swojej diecie. To właśnie wtedy miała postawić na dania z ograniczoną ilością węglowodanów. - Dużo było dla mnie niewiadomych. Wtedy był utrudniony dostęp do lekarzy, więc zaczęłam na własną rękę próbować się dowiedzieć, jak sobie pomóc i stwierdziłam, że to mi bardzo pomaga. I też dużo suplementacji, która wzmacnia organizm, do teraz, cały czas - opowiedziała w wywiadzie dla Świata Gwiazd, ujawniając przy okazji, że schudła dziesięć kilogramów.

Ostałowska podkreśliła jednak, że nie chce dzielić się szczegółami swojej diety, gdyż sama nie jest specjalistką w tym zakresie. - Generalnie ja nie jestem dietetykiem, nie chcę nikomu niczego polecać, bo coś, co zadziałało na mnie, niekoniecznie musi zadziałać na kogoś i nie chcę też, żeby ktoś sobie jakąś krzywdę zrobił - zaznaczyła aktorka.

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Ostałowska ma również za sobą zabieg ablacji - stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca. W 2025 roku opowiedziała więcej na jego temat, gdy gościła w "Dzień dobry TVN". Aktorka została skierowana na zabieg w dość zaskakujących okolicznościach. - To dosyć interesujące przeżycie, że jest się przytomnym i wszystko się widzi. Być może ja przeżyłam to mniej stresująco, ponieważ zostałam wzięta z zaskoczenia. Przyjechałam na konsultację, a okazało się, że zatrzymano mnie na zabieg - wyznała wówczas w programie. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Dominika Ostałowska przeszła ablację. To, co usłyszała, zapamięta na zawsze".