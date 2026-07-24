Monika Olejnik pozostaje bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie publikuje treści związane z jej pracą oraz życiem prywatnym. Jak wiemy, dziennikarka należy do grona osób, które uwielbiają sport i aktywność. Nawet podczas wakacyjnego wyjazdu Olejnik zaprezentowała, jak wyglądają jej codzienne treningi.

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Monika Olejnik trenuje na wakacjach. "Na koniec relaks przy zachodzie słońca"

Olejnik nie zapomina o treningach także podczas rajskich wakacji na Korsyce. Na nowych opublikowanych zdjęciach pokazała między innymi jak biega oraz pływa. "Trening no filter. Zaczynam od biegu o świcie pomiędzy górami, potem gimnastyka, mięśnie głębokie brzucha i nóg, ręce, rozciąganie, chwilę potem bieg w wodzie - zawsze w modzie" - opisała pod fotografiami dziennikarka. "Następnie po skoku do morza, literatura! Na koniec relaks przy zachodzie słońca! Całość zgodnie z naszą filozofią - 'Szkoda czasu na wakacje, czas na inspiracje'" - przekazała dalej Olejnik, odnosząc się również na koniec wpisu do swoich trudnych doświadczeń z chorobą nowotworową.

"Kochani, tradycyjnie z przyjemnością przypominam - badajcie się i nie poddawajcie się po badaniach! Bądźcie aktywni sportowo - to najlepsza inwestycja!" - podkreśliła na koniec prowadząca "Kropki nad i".

U Moniki Olejnik zdiagnozowano nowotwór. Apeluje do kobiety, by się badały

W 2024 roku Olejnik otrzymała diagnozę nowotworu piersi. W jej przypadku potrzebna była operacja. Od tamtej pory dziennikarka wciąż podkreśla w swoich wpisach i wypowiedziach, jak ważne są badania profilaktyczne u kobiet. W maju 2026 roku po raz kolejny zabrała w tej sprawie głos. "Minęły ponad dwa lata od mojej operacji, ale nie chcę odliczać dokładnie tych koszmarnych dni. Piszę po to, żeby przypomnieć wszystkim - bardzo was proszę, badajcie się i nie poddawajcie się po badaniach" - przekazała wówczas Olejnik. Odniosła się dalej do głośnej akcji Łatwoganga oraz własnych, poruszających doświadczeń. Więcej przeczytacie o tym w artykule: "Emocjonalny wpis Moniki Olejnik. 'Nie chcę odliczać tych koszmarnych dni'".