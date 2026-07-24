Johnny Depp zaszalał i zmienił się do roli. Fani go nie poznali

Nie od dziś wiadomo, że Johnny Depp doskonale odnajduje się w filmach, do których na planach zdjęciowych przechodzi ogromne metamorfozy. Wystarczy wspomnieć o takich produkcjach, jak "Sweeney Todd: Demoniczny golibroda z Fleet Street" (za tytułową rolę w filmie otrzymał Złotego Globa), "Edward Nożycoręki", "Alicja w Krainie Czarów", "Charlie i fabryka czekolady", "Mroczne cienie", "Jeździec znikąd" i o serii "Piraci z Karaibów". Teraz aktor wcieli się w kolejną charakterystyczną postać, a efektami swojej metamorfozy do roli pochwalił się na ulicach San Diego.

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Fani nie poznali Johnny'ego Deppa

W czwartek 23 lipca Johnny Depp pojawił się na San Diego Comic-Con. Co ciekawe, uczestnicy wydarzenia nie od razu poznali gwiazdora. Na evencie zjawił się bowiem ucharakteryzowany na Ebenezera Scrooge'a - bohatera "Opowieści wigilijnej" Charlesa Dickensa. Jak wiadomo, Depp zagra w najnowszej ekranizacji opowiadania w reżyserii Ti Westa. W filmie "Ebenezer: Opowieść wigilijna", bo o tym tytule mowa, Depp wcieli się w tytułową postać. Jest to pierwsza rola 63-letniego aktora od 2019 roku, a więc po głośnej batalii sądowej, którą przeszedł z byłą żoną Amber Heard. Już teraz wiadomo, że produkcja ma być mrocznym, gotyckim przetworzeniem dzieła Dickensa.

Powróćmy jednak do San Diego Comic-Con, na którym pojawił się Depp. "The Hollywood Reporter" twierdzi, że Depp nie był obecny na żadnym panelu eventu. Zjawił się jednak podczas panelu "Directors on Directing" w Collider i miał na sobie pełen kostium Scrooge'a. Na głowę zarzucił cylinder, a w oczy rzucał się siwy zarost. Aktor poruszał się o lasce i trudno było go rozpoznać.

Po chwili przed centrum kongresowym, gdy wchodził do fikcyjnego sklepu swojego bohatera Gaslamp Quarter "Scrooge i Marley", otoczyła go liczna grupa gapiów. "Entertainment Weekly" opublikował nagranie z tej sceny w mediach społecznościowych. Wkrótce potem do sieci trafił zwiastun filmu "Ebenezer: Opowieść wigilijna".

Na innych nagraniach, które stały się viralem, słychać, jak ktoś spoza kadru krzyczy do gwiazdora: "Dzień dobry, panie sknerusie". - Co w nim takiego dobrego? - odpowiedział mu Depp, nie wychodząc z roli.

Charlize Theron obeszła szerokim łukiem Johnny'ego Deppa

Przypomnijmy, że niedawno doszło do niezręcznego momentu, którego bohaterem był Depp. Podczas prestiżowego pokazu Diora w trakcie Paris Fashion Week doszło do momentu, który szybko stał się hitem w sieci. Charlize Theron, witając się z Brigitte Macron, całkowicie pominęła stojącego tuż obok Johnny'ego Deppa. Aktorka po prostu odwróciła się i odeszła, pozostawiwszy aktora wyraźnie zakłopotanego. Więcej na ten temat TUTAJ.