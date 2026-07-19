Mandy Moore ma na koncie wiele ról. Sławę przyniosła jej jednak rola w "Szkole uczuć", która miała swoją premierę w 2002 roku. Widzowie doskonale pamiętają aktorkę również z takich hitów, jak: "Uwierz w miłość", "A właśnie, że tak!", "Córka prezydenta" czy "Jak poznałem waszą matkę". Gwiazda w ostatnich latach gra mniej, ale w 2026 roku mogliśmy zobaczyć ją w filmie "Żywiciel rodziny". Jest też aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie pokazuje swoje życie prywatne i mówi o osobistych sprawach.

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Mandy Moore nie lukruje rzeczywistości, a internauci ją za to kochają

Mandy Moore w 2018 roku wyszła za mąż za wokalistę grupy Dawes, Taylora Goldsmitha. Razem z muzykiem doczekała się trójki dzieci. Jej najstarszy syn August urodził się w 2021 roku, a rok później na świat przyszedł drugi syn pary Oscar. W 2024 roku aktorka powitała na świecie najmłodszą pociechę - córkę Louise Everett.

Gwiazda nie ukrywa wizerunku dzieci i chętnie pokazuje ich zdjęcia w sieci. Na Instagramie porusza też tematy dotyczące macierzyństwa. I choć dzieli się z fanami idealnymi kadrami, które są efektem profesjonalnych sesji zdjęciowych, to nie brak też mniej idealnych fotografii. Aktorka w jednym z najnowszych wpisów postanowiła pokazać ponadto, jak trzy ciąże zmieniły jej ciało. Wszystko po to, by pokazać, że akceptuje nową wersję siebie.

Po urodzeniu trójki dzieci w ciągu 3,5 roku tak właśnie wygląda moje ciało. Luźna skóra i wszystko inne

- napisała na InstaStories, załączając zdjęcie, na którym odsłoniła brzuch. Następnie opublikowała filmik, na którym widać, jak ćwiczy, mimo że czuje się "bardzo niezręcznie" i "nie jest urodzoną sportsmenką". Aktorka podkreśliła, że "zamierza zadbać o kondycję".

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Syn Mandy Moore zadał jej trudne pytanie. Chodziło o wiek

Mandy Moore ma 42 lata, a jej mąż jest od niej o rok młodszy. Różnica wieku jest więc niezauważalna. Okazuje się jednak, że ta kwestia nie spędza snu z powiek jej dzieci. Aktorka przyznała bowiem, że syn zwrócił jej uwagę, że jest starsza od ich taty, Taylora Goldsmitha.

"Dzisiaj rano, w drodze na obóz, Gus zapytał mnie, czy umrę przed tatą, bo jestem od niego starsza. To było bolesne. Powiedziałam mu, że jestem tylko o rok starsza… rany" - napisała na Instagramie. Jak widać, macierzyństwo stawia przed aktorką wiele wyzwań.