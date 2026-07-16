Whoopi Goldberg pojawiła się na premierze nowej odsłony spektaklu "The Whoopi Monologues" w Nowym Jorku, gdzie towarzyszyła jej córka Alexandrea Martin. Uwagę fotografów i fanów przyciągnęła przede wszystkim wyraźna metamorfoza aktorki, która prezentowała znacznie szczuplejszą sylwetkę.

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Whoopi Goldberg przeszła spektakularną metamorfozę. Tak dziś wygląda

Na czerwonym dywanie laureatka Oscara zaprezentowała się w beżowej sukience zestawionej z czarną bluzką oraz subtelną biżuterią. Jej córka wybrała natomiast czarną marynarkę z białymi paskami na rękawach i biały top. Aktualne zdjęcia aktorki zobaczycie w naszej galerii:

Whoopi Goldberg przeszła spektakularną metamorfozę. Tak dziś wygląda Otwórz galerię

W ostatnim czasie Goldberg wielokrotnie opowiadała o swojej przemianie i procesie odchudzania. Jak informowały media, po problemach z kręgosłupem i rwie kulszowej rozpoczęła leczenie z wykorzystaniem leku Mounjaro. Wcześniej przyznała również, że w pewnym momencie ważyła około 136 kilogramów. Jak wyjaśniała, przyrost masy ciała był skutkiem terapii sterydowej, którą przeszła podczas pracy nad filmem "Till" po doznanej kontuzji.

Aktorka nie ujawniła, ile kilogramów dokładnie zgubiła, jednak podkreśliła, że było to bardzo dużo. Powiedziała, że schudła "prawie tyle, ile ważą dwie osoby". Do rozpoczęcia walki o zdrowie skłoniła ją również reakcja widzów po premierze filmu "Till". Kiedy usłyszała, że jej wygląd uznano za efekt specjalnego kostiumu pogrubiającego, nie kryła emocji. - Byłam oburzona - mówiła Goldberg w "The Kelly Clarkson Show". Gwiazda przyznała również, że przez długi czas zmiana sylwetki nie była zbyt widoczna dla otoczenia. Jak sama tłumaczyła, na co dzień najczęściej wybiera luźne ubrania, które skutecznie maskowały efekty utraty wagi.

Kim jest córka Whoopi Goldberg? Alexandrea Martin poszła w ślady słynnej matki

Alexandrea Martin jest jedynym dzieckiem Whoopi Goldberg. Córka aktorki również związała życie z branżą filmową. Alexandrea pracuje jako aktorka i producentka. Matka i córka miały okazję wystąpić razem m.in. w filmie "Zakonnica w przebraniu 2", a wcześniej także przy produkcji "Koloru purpury", gdzie młoda Alexandrea pojawiła się w niewielkiej roli.

Obie od lat podkreślają, że łączy je wyjątkowo silna więź. W programie "The View" Goldberg nazwała córkę swoją najlepszą przyjaciółką i zaznaczyła, że jest ona jedną z najbardziej lojalnych i godnych zaufania osób w jej życiu. Prywatnie aktorka jest dziś nie tylko matką, ale również babcią i prababcią. Córkę urodziła w wieku 18 lat, babcią została mając 34 lata, a kilkadziesiąt lat później doczekała się także prawnuków.