Stużyńska schudła 10 kg. Siłownię jednak mija bokiem. "Nie przemęczam się"

Magdalena Stużyńska podbiła serca Polaków rolą Marcysi w "Złotopolskich". W późniejszych latach kontynuuowała swoją karierę telewizyjną także w tak popularnych produkcjach jak "Rodzinka.pl" czy "Przyjaciółki". Aktorka jakiś czas temu wyznała, że zmaga się z insulinoopornością i przez to musiała zmienić styl życia. Schudła 10 kg, ale wiąże się to z dietą, a nie częstymi wizytami na siłowni.

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Ostatni posiłek trzy godziny przed snem. Zamiast słodyczy, woda z cytryną

Stużyńska wyznała, że kluczowe nie było szybkie zrzucenie kilogramów, tylko wypracowanie sobie nowych nawyków związanych z odżywianiem. Aktorka stawia przede wszystkim na regularne posiłki: spożywane co 3-4 godziny. Ostatni posiłek stara się jeść około trzech godzin przed snem. Ważny jest też odpowiedni dobór produktów - Stużyńska wybiera te najmniej kaloryczne i chude, a mięso kupuje ze sprawdzonych źródeł. Ma też sposób na podjadanie. Zamiast sięgać po słodycze czy inne przekąski, stawia na wodę z cytryną. Aktorka przyznaje, że nowy styl życia bardzo jej odpowiada. - Jestem zadowolona z efektów. Czuję się lżej i mam więcej energii - powiedziała w rozmowie z Jastrząb Post.

Stużyńska nie jest fanką siłowni. "Nie będę nikogo oszukiwać"

Magdalena Stużyńska przy tym podkreśliła, że wcale nie robi intensywnych ćwiczeń na siłowni i nie przemęcza się w tej kwestii. Dieta jest jej metodą na dobre samopoczucie. - Nie przemęczam się, jeśli chodzi o ćwiczenia. Tu nie będę nikogo oszukiwać. Moją ulubioną aktywnością fizyczną jest chodzenie - powiedziała Plotkowi.

Podejście Magdy Stużyńskiej do kwestii ćwiczeń jest więc zupełnie inne niż Dody, która właśnie zaczęła swój camp dla kobiet w Gródku nad Dunajcem. Trenerka kobiet Renata Nowak podczas spotkania z mediami podkreślała, jak ważną sprawą jest kwestia ćwiczeń fizycznych po 30. i 40. roku życia. - W końcu ktoś postawił na ciężar. W końcu mamy maszyny z obciążeniem. W końcu wiemy, że po 30. i 40. roku życia potrzebujemy mięśnia, potrzebujemy pośladków - powiedziała trenerka. - Mamy trzy sale - pierwsza jest do jogi i pilatesu, druga do ceremonii dźwięku i wyciszania, a ta jest do wykańczania - wtórowała jej Doda.