"Sanatorium miłości" od lat przysparza polskim telewidzom wiele emocji. Ostatni sezon popularnego programu zakończył się wiosną tego roku. Królową Turnusu okazała się tym razem Lilla z Sosnowca. Jak się okazuje, kobieta pozostaje teraz aktywna w mediach i chętnie dzieli się z fanami kadrami ze swojego codziennego życia. Była uczestniczka przeszła przy tym sporą metamorfozę.

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Lilla z "Sanatorium miłości" zachwyca fanów. Postawiła na wielkie zmiany w życiu

Lilla często udziela się w sieci, publikując zarówno zdjęcia, jak i posty, za sprawą których komunikuje się ze swoimi obserwatorami. Na najnowszych fotografiach mogliśmy zobaczyć, że była kuracjuszka zdecydowała się na spore zmiany - przeszła na dietę oraz postawiła na aktywność fizyczną. - Przez lata pracowałam jako kierowca ciężarówki i siedzący tryb życia mocno odbił się na moim zdrowiu i wadze. Przyznaję, że przytyłam głównie przez brak ruchu, nieregularne jedzenie i życie w ciągłym biegu - komentowała Lilla w wywiadzie dla TVP.

Wiadomo, co wpłynęło na metamorfozę uczestniczki programu. - Zaczęłam więcej się ruszać. Ćwiczę, nawet siedząc przy stole czy oglądając telewizję. Robię krótkie treningi, korzystam z masażera. Po prostu staram się być bardziej aktywna na co dzień. (…) Jem mniej i staram się wybierać zdrowsze produkty. Sięgam po ciemne pieczywo i nie przejadam się jak kiedyś - opowiedziała Lilla. Dotychczas kobieta miała zrzucić już sześć kilogramów. - Znów zaczynam czuć się lepiej we własnym ciele. Jeszcze niedawno ciężko było mi chodzić po schodach, a dziś odzyskuję sprawność i mam więcej energii - skomentowała z dumą.

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Lilla może liczyć na oddanych fanów. "Cudownie pani wygląda"

Pod każdym postem Lilli w mediach społecznościowych prędko pojawiają się przy tym komentarze ze strony jej obserwatorów. Fani Królowej Turnusu nie kryją, iż zachwyca ich jej metamorfoza. "Lilla, pięknie się prezentujesz", "Cudownie pani wygląda", "Lilla, jesteś cud, miód! Super wyglądasz", "Piękna kobieta. Widać, że kwitniesz" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów pod ostatnim zdjęciem uczestniczki.