Natalia Niemen poszła w ślady ojca, Czesława Niemena, i spełnia się artystycznie. Słynie jednak nie tylko ze swojej muzycznej działalności. Piosenkarka często dzieli się bezkompromisowych wypowiedziami, a w mediach społecznościowych publikuje treści często związane z trudnymi, życiowymi sytuacjami. 23 czerwca na jej Instagramie pojawił się post, dotyczący menopauzy, przez którą przechodzi obecnie celebrytka. Odniosła się również do swojej wagi. "Jak tak dalej pójdzie, to wieloryb do domu wróci i tyle będzie z robienia formy na lato" - komentowała.

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Na początku tego roku Niemen skończyła 50 lat. Nie ukrywa, że obecnie przechodzi przez menopauzę. W jednym z najnowszych postów na Instagramie piosenkarka zwróciła uwagę na kwestię swojej wagi. "Mogę się przyznać do mojej wagi? Tak w imię wspierania kobiet okołomenopauzalnych i menopauzalnych? Dziś się zważyłam, bo coś mi odzienia za ciasno na cielsko właziły. Ano takie, co jeszcze miech temu normalnie leżały na człowieku" - komentowała. Gdy weszła na wagę, to jak sama określiła - "zdębiała". "75 coma coś tam. Ludzie... to za dużo. Człowiek ledwo dycha; co ja garderobę mam wymieniać?" - dodała.

W poście zaczęła rozmyślać, co może być przyczyną stanu rzeczy. Przyznała, że dojada po córce, która przebywa w szpitalu. Podejrzewa, że może być to również wpływ menopauzy i niedoczynności tarczycy. "Jak tak dalej pójdzie, to wieloryb do domu wróci i tyle będzie z robienia formy na lato. (...) Na razie łapami zakrywam potrójnego Rubensa. Też tak macie, spauzowane kobitki? Ja jeszcze niedoczynnościowa tarczycowo, to w ogóle się przybiera, nie?" - komentowała. Na koniec przyznała, że nie chodzi jej o kwestię wyglądu a o zdrowie. "Ale wiecie. To nie o wygląd tyle chodzi, co o zdrowie. Kochanego ciałka, do czasu, nie za wiele" - przyznała na koniec Niemen.

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Post wywołał spore poruszenie. Internautki doceniały szczerość Niemen. "Dziękuję za post. Zwyczajnie i po ludzku - pocieszyła mnie pani, że nie tylko ja", "Dla mnie wyglądasz super. Po prostu. Bez tłumaczenia", "Mam podobnie i podejrzewam że to wina pralki. Kurczy mi ubrania bo wszystko za małe i jakoś dziwnie ciasne" - czytamy w komentarzach. Głos postanowiła zabrać również Monika Mrozowska. "Zanim przeczytałam tekst pod zdjęciem, zobaczyłam Cię w tej sukience i moja pierwsza myśl: "O matko! Ale laska! W tej bieli, jaka oszołamiająco piękna". Także … proponuję wyrzucić wagę" - napisała aktorka.