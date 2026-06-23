Joanna Przenicka-Malek to znana influencerka bodypositive specjalizująca się w kwestiach normalizacji cielesności. Niedawno zamieściła na instagramowym profilu wideo, które wywołało gorącą dyskusję. "To jest normalne ciało. Nienormalne jest to, że masz potrzebę, aby je oceniać. Mam nadzieję, że każdego lata coraz więcej z nas będzie cieszyło się z czasu nad wodą (i nie tylko) bez wstydu i strachu przed oceną innych, bo ja tylko przypomnę! Ciało możesz zawsze zmienić a głowę skupioną na ocenie innych już ciężej" - pisała pod nagraniem, na którym tańczyła w stroju kąpielowym. Uwagę internautów przykuł komentarz Jakuba Rzeźniczaka.

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Jakub Rzeźniczak w ogniu krytyki. "Jak można w ogóle tak napisać"?

"Dla osoby zdrowej to nie jest normalne, zdrowe ciało. Dla osoby chorej na otyłość jest to normalne ciało. To powinien zawierać opis" - napisał pod filmem influencerki Rzeźniczak. Warto zwrócić uwagę, że Przenicka-Malek leczy się na otyłość i jest w ciąży. Były piłkarz usunął komentarz, ale zrzut ekranu znalazł się szybko na profilu influencerki Kisielle a później u Karoliny Korwin-Piotrowskiej.

"Kiedy tak znormalizowaliśmy chamstwo w życiu codziennym?" - zastanawiała się dziennikarka. Internautki nie miały dla Rzeźniczaka litości. "Napisał to kobiecie w ciąży. To jest hit", "Każdy, kto obserwuje Asię, wie, że od dawna walczy o swoje zdrowie. Ona jak nikt inny ma świadomość tego, że jest chora. Aktualnie jest w drugiej ciąży, jak można tak w ogóle napisać?", "Nawet jak ktoś jest chory, to nie potrzebuje kogoś obcego do przypominana mu o chorobie, i nie potrzebuje jego opinii/aprobaty w trudnej drodze walki o swoje zdrowie, tyczy się każdej choroby, nie tylko otyłościowej" - czytamy.

Znana influencerka zwraca uwagę Rzeźniczakowi

- Czy jest coś, co odpala typów bardziej, niż kobieta, która nie przeprasza za swoje ciało? Trudne się wylosowało, co nie? A panu Jakubowi dziękujemy za podróż w czasie, od razu czuję się, jakby był 2001 rok - mówiła na nagraniu influencerka Kisielle, która jako jedna z pierwszych zwróciła uwagę na komentarz Rzeźniczaka.

Pod wideo znalazła się także odpowiedź od Joanny Przenickiej-Malek. "Najbardziej przykre jest to, że większość z tych panów ma partnerki, żony, córki. Oni realnie wpływają na ich poczucie własnej wartości, a my później się dziwimy, że kobiety wstydzą się wyjść w kostiumie kąpielowym na plaży" - dodała od siebie.