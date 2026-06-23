Penélope Cruz od lat uchodzi za jedną z najlepiej ubranych aktorek świata, dlatego każde jej publiczne pojawienie się wzbudza duże zainteresowanie. Nie inaczej było podczas wydarzenia promującego najnowszy film gwiazdy "The Invite", które odbyło się w Los Angeles w The Meryl Streep Center for Performing Artists. Aktorka zaprezentowała się tam u boku innych znanych nazwisk, jednak tym razem to nie kreacja była głównym bohaterem wieczoru. Najwięcej uwagi przyciągnęła wyraźna zmiana w jej wyglądzie. Cruz postawiła na nowe cięcie.

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Penélope Cruz w zupełnie nowej fryzurze. Ten look odjął jej lat!

Gwiazda zrezygnowała ze swojej typowej formy fryzury na rzecz lekkiego, warstwowego uczesania. Nie da się ukryć, że taki zabieg dodaje włosom objętości. Jej ciemne pasma zostały subtelnie wycieniowane, dzięki czemu fryzura prezentuje się niezwykle naturalnie i świeżo. Dodatkowego charakteru całości nadaje długa grzywka rozchodząca się na boki, która delikatnie podkreśla oczy i łagodzi rysy twarzy. Nie bez znaczenia okazała się także koloryzacja. We włosach aktorki pojawiły się rozświetlające refleksy w odcieniach karmelu, miodu i beżu, które pięknie współgrają z ciemniejszą bazą. Efekt jest subtelny, ale zauważalny - twarz wydaje się bardziej promienna, a cała fryzura wygląda lekko i nowocześnie.

Nie tylko fryzura. Gwiazda postawiła też na stylowy strój

Nowa fryzura nie była jedynym elementem stylizacji, który zasługiwał na uwagę. Penélope postawiła na ponadczasową elegancję i wybrała ciemnogranatowy garnitur o perfekcyjnym kroju. Zestawiła go z prostym białym topem, tworząc klasyczny, ale bardzo efektowny look. Całość uzupełniły kultowe dwukolorowe buty w stylu Mary Jane od Chanel, które od kilku sezonów nie wychodzą z mody. Połączenie modnej fryzury i minimalistycznej stylizacji sprawiło, że aktorka po raz kolejny udowodniła, dlaczego od lat znajduje się w gronie najlepiej ubranych gwiazd świata. A wy jak oceniacie tę stylizację? ZOBACZ TEŻ: Penelope Cruz trochę jak Barbie, trochę jak księżniczka. Obroniła ten miks? Jeszcze ta torebeczka!