"Ślub od pierwszego wejrzenia" doczekał się dotychczas 11. emocjonujących sezonów. W ostatniej edycji mogliśmy śledzić rozwój relacji między Karoliną i Maciejem, Katarzyną i Maciejem oraz Kają i Krystianem. Choć pary nie przetrwały eksperymentu, część uczestników zyskała spore grono fanów, przez co wciąż udzielają się w mediach społecznościowych. Jedną z takich osób jest Karolina, którą w sieci śledzi ponad 50 tys. obserwatorów.

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"Ślub od pierwszego wejrzenia". Tak zmieniła się Karolina od zakończenia programu

Związek Karoliny i Macieja wzbudzał w widzach wiele emocji. Para zaliczała wzloty oraz upadki i choć na koniec eksperymentu chcieli spróbować zawalczyć o swoją relację, ostatecznie i tak się rozstali. Uczestnicy postawili jednak na przyjaźń. Od tamtej pory Karolina pokazuje kulisy swojego życia w mediach społecznościowych. Za sprawą zdjęć i nagrań mogliśmy dostrzec, że spore zmiany przeszedł w ostatnich miesiącach głównie jej wizerunek.

Była uczestniczka m.in. zmieniła fryzurę - robiąc sobie grzywkę i przyciemniając włosy. Jej fanom ta metamorfoza bardzo się spodobała. Pod każdym postem można znaleźć pochlebne komentarze. Karolina dzieli się również zdjęciami z licznych wyjazdów i podróży. Co ciekawe, najprawdopodobniej utrzymuje też kontakt z niektórymi innymi uczestnikami programu. W marcu bieżącego roku udostępniła selfie z Kasią, która także pojawiła się w 11. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Tak Maciej podsumował relację z Karoliną. "Staraliśmy się zachowywać jak prawdziwy mąż i żona"

W styczniu bieżącego roku Maciej, który tworzył parę z Karoliną pojawił się w "Dzień dobry TVN", gdzie opowiedział o swoich doświadczeniach w trakcie i po programie. Wyjaśnił wówczas, że choć bardzo starali się pozostać w związku, o jego zakończeniu zadecydowały różnice charakterów i temperamentów. Ich relacje miały pozostać jednak poprawne. - My weszliśmy z Karoliną bardzo głęboko w tę relację. Staraliśmy się zachowywać jak prawdziwy mąż i żona. (...) Możemy być dobrymi przyjaciółmi, ale nie możemy być w związku - skomentował były uczestnik show.