Olek Klepacz od lat pozostaje jedną z najbardziej charakterystycznych postaci polskiej sceny muzycznej. Choć największa popularność Formacji Nieżywych Schabuff przypadła na przełom lat 80. i 90., grupa nadal nie zwalnia tempa i regularnie spotyka się z fanami podczas koncertów. W czerwcu artysta świętował 60. urodziny, a przy okazji jubileuszu media przypomniały nie tylko jego muzyczne osiągnięcia, ale również spektakularną przemianę. Na koncercie "Lato z Radiem i Telewizją Polską", który odbył się 20 czerwca, fani po raz kolejny zobaczyli metamorfozę muzyka.

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Olek Klepacz o swojej metamorfozie. "Całe życie byłem na lekkim aucie"

Lider Formacji Nieżywych Schabuff niedawno pojawił się w programie "Mówię wam" emitowanym na antenie TVN7. W trakcie rozmowy zdecydował się na wyjątkowo osobiste wyznanie. Muzyk opowiedział o swoich doświadczeniach związanych z nadwagą i nie ukrywał, że przez długi czas był to dla niego trudny temat. "Całe życie byłem na lekkim aucie, bo byłem bardzo gruby (...) dopiero sztuka pozwoliła mi się odnaleźć" - przyznał. Jednocześnie zdradził, że udało mu się zrzucić aż 50 kilogramów. Zdjęcia znajdziecie w galerii.

Nie każdy wie, że historia Formacji Nieżywych Schabuff sięga początku lat 80. Grupa powstała w Częstochowie i od początku wyróżniała się poczuciem humoru, dystansem do rzeczywistości oraz charakterystycznym stylem. Przełomowym momentem okazało się wydanie albumu "Wiązanka melodii młodzieżowych". W kolejnych latach zespół dostarczył fanom następne przeboje, w tym "Baboki", "Lato" czy "Da Da Da". Niewiele osób pamięta również, że muzycy mieli okazję wystąpić przed Michaelem Jacksonem podczas jego jedynego koncertu w Polsce.

Nie tylko muzyka. Klepacz razem z żoną realizuje drugą pasję

Choć większość Polaków kojarzy Olka Klepacza przede wszystkim ze sceną, artysta od lat rozwija się także poza branżą muzyczną. Wspólnie z żoną prowadzi w Częstochowie dwa autorskie przedszkola artystyczne. To właśnie tam realizuje swoją drugą wielką pasję, związaną z edukacją i rozwijaniem kreatywności najmłodszych. Muzyk podkreśla, że sztuka odgrywa kluczową rolę nie tylko w życiu zawodowym, ale również w codziennym funkcjonowaniu człowieka. "W sztuce najważniejszym kluczem jest prawda i szczerość" - mówił. Jak widać, wartości, o których mówi, pomagają mu zarówno na scenie, jak i poza nią.