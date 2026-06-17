Elva stała się niedawno bohaterką materiału "Dzień dobry TVN" na temat czarnego rynku medycyny estetycznej. 26-latka nie potrafiła pogodzić się ze swoim wyglądem, a skorzystanie z profesjonalnej pomocy było dla niej zbyt kosztowne. Zdecydowała wówczas zacząć samodzielnie wykonywać zabiegi na twarz. - Zastrzyki z silikonu robiłam na początku raz w tygodniu, a później mnie trochę poniosło i robiłam je codziennie. Mieszkałam i pracowałam wtedy w Warszawie, a całe pieniądze schodziły mi na czynsz, więc nie miałam pieniędzy na specjalistów - komentowała Elva. Dziewczynie postanowił pomóc dr Marek Wasiluk. Właśnie przekazał najnowsze wieści o jej stanie.
"Drodzy obserwatorzy, ze względu na ogromne zainteresowanie chcielibyśmy przekazać aktualizację dotyczącą naszej pacjentki. (...) Wielu z państwa pyta, dlaczego tym razem zdecydowaliśmy się opowiedzieć o tej konkretnej pacjentce. Powód jest jeden... edukacja i przestroga. Chcemy uświadomić, jak poważne konsekwencje może nieść samodzielne podawanie preparatów medycznych w warunkach domowych" - zaczął w nowym poście w mediach społecznościowych lekarz. Dr Wasiluk zamieścił do tego nagranie, na którym pokazuje twarz Elvy w obecnym stanie.
Obecnie pacjentka nie widzi na jedno oko. To dramatyczne powikłanie, które wpływa na każdy aspekt jej życia. Dalsze leczenie pozostaje dużą niewiadomą i będzie zależało zarówno od możliwości współpracy pacjentki oraz przestrzegania zaleceń specjalistów
- wyjaśnił dalej specjalista, podkreślając, jak ważnym aspektem jest kwestia tego, by dziewczyna w pełni zaprzestała samodzielnie wstrzykiwać kolejne dawki preparatów.
"Publikujemy tę historię nie po to, by kogokolwiek oceniać, ale po to, by ostrzec. Jeśli dzięki temu choć jedna osoba zrezygnuje z niebezpiecznych eksperymentów wykonywanych na własnym ciele, to warto o tym mówić" - dodał na koniec wpisu dr Wasiluk. Lekarz podkreślił, że bezpieczeństwo pacjentów jest w takich sytuacjach najważniejsze.
"Zdrowie i bezpieczeństwo zawsze powinny być ważniejsze niż pozorne oszczędności czy obietnice szybkich efektów" - skwitował specjalista.