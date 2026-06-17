Olga Kalicka należy do grona gwiazd, które chętnie udzielają się w mediach społecznościowych. Aktorka publikuje wpisy i zdjęcia, dzieląc się kulisami swojej pracy, jak i życiem prywatnym. W maju 2025 roku powitała na świecie drugie dziecko - córkę Anielę i od tamtej pory często dzieli się treściami związanymi z macierzyństwem. Teraz postanowiła zwrócić się do swoich fanek.

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Olga Kalicka szczerze o sylwetce po ciąży. "To tylko mały fragment rzeczywistości"

"Pierwsza siłka od roku. Zaczynam 'znów' tysięczny już raz. Ciało woła, by się nim zająć. Mogłabym uciąć ten film po dwóch sekundach i nie zobaczyłybyście jaka jest prawda. Tak to już jest kochane kobietki" - napisała pod opublikowanym na InstaStories nagraniem Kalicka. Aktorka pokazała się przy tym w sportowym stroju, pokazując swoją sylwetkę po ciąży.

"Więc jeśli też ciężko ci wrócić do ćwiczeń, do ciała, z którego byłabyś zadowolona, w którym czujesz się dobrze, to wiedz, że jest nas tu dużo i że to, co widzisz w rolkach, to tylko mały fragment rzeczywistości."

- dodała w kolejnym wpisie gwiazda, odnosząc się do faktu, iż wiele osób idealizuje swoje życie i wygląd prezentowany w sieci. "I nie, to nie jest kolejna ciąża. To luźny brzuch - bez ćwiczeń, bez jakiejś spektakularnej diety" - napisała na ostatnim kafelku Kalicka, chcąc zaprezentować obecną, naturalną sylwetkę po ciąży.

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Tak Olga Kalicka mówiła o macierzyństwie. "Mam swoje priorytety"

We wrześniu 2025 roku Kalicka pojawiła się na kanapie "Pytania na śniadanie", gdzie porozmawiała właśnie o byciu mamą oraz ciąży. Przypomnijmy, że przed narodzinami córki aktorka wychowywała już syna Aleksego. W rozmowie z prowadzącymi wyznała, jak radzi sobie, będąc pracującą mamą. - Nie będę oszukiwać, że to jest łatwe. To jest duże wyzwanie, ale i ogromna przyjemność. (...) Macierzyństwo i czas z Aleksiem nauczył mnie tego, że mam swoje priorytety, ale to nie jest tak, że robię rzeczy za wszelką cenę. Różne rzeczy odpuszczam. Czasami przymykam oko na bałagan w domu - opowiedziała gwiazda. Więcej przeczytacie w artykule: "Macierzyństwo? Kalicka mówi wprost, co naprawdę się liczy. Nagle zwróciła się do syna".