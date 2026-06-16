"Kochane kłopoty" stały się istnym fenomenem. Serial, który zadebiutował w 2000 roku, opowiadał o losach Lorelai Gilmore. Jako 16-latka zaszła w ciążę i uciekła od rodziców, by samotnie wychowywać córkę. Rory Gilmore uczęszcza później do prestiżowego liceum, choć jej matki na to nie stać. Perypetie matki i córki doczekały się aż siedmiu sezonów - produkcja zakończyła się w 2007 roku. W rolę córki Lorelai wcieliła się Alexis Bledel, która szybko stała się ulubienicą widzów. Zobaczcie, jak dziś wygląda aktorka.

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Alexis Bledel była nastoletnią gwiazdą. Tak dziś wygląda

Gdy Alexis Bledel zaczęła grać w serialu, miała 19 lat. W czasie, gdy mogliśmy ją oglądać w "Kochanych kłopotach", zagrała również w "Źródle młodości" czy "Sin City: Miasto grzechu". Pojawiła się również w dwóch częściach "Stowarzyszenia wędrujących dżinsów". W 2016 roku zobaczyliśmy aktorkę w czteroodcinkowej kontynuacji hitu sprzed lat - "Kochane kłopoty. Rok z życia", gdzie znowu odegrała Rory Gilmore. Aktorka zagrała jedną z głównych ról w głośnej produkcji "Opowieść podręcznej" - wcieliła się w Emily Malek. Po czterech sezonach zrezygnowała jednak z dalszej gry w serialu, choć niespodziewanie powróciła w finałowym odcinku.

W ostatnich lata nie pojawiała się często w nowych projektach. Bledel rzadko pokazuje się też publicznie. Ostatni raz była widziana we wrześniu zeszłego roku na 77. gali rozdania nagród Emmy. Tam wraz z serialową mamą, Lauren Graham, wręczyły nagrodę za najlepszy scenariusz komediowy. Teraz 44-letnią aktorkę mogliśmy zobaczyć na premierze filmu "Ponderosa", która miała miejsce na Tribeca Festival 2026 w Nowym Jorku w połowie czerwca.

Alexis Bladel uchodziła z mężem za wzór. Nagle ich małżeństwo się zakończyło

W trakcie nagrywania "Kochanych kłopotów" aktorka spotykała się z Milem Ventimiglią, który w serialu również grał jej sympatię. Ostatecznie ich związek zakończył się w 2006 roku. W 2011 roku Bledel poznała aktora Vincenta Kartheisera. Po trzech latach wzięli ślub i doczekali się razem syna, którego imienia nie wyjawili. Przez lata małżeństwo uchodziło za idealne. Nagle w 2022 roku Kartheiser złożył papiery rozwodowe. Do dziś nie wiadomo jednak, co ich poróżniło. Nieoficjalnie mówiło się o oddalaniu się i skupianiu na własnych karierach.