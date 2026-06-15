Joanna Osypowicz była uczestniczką ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony". To właśnie tam kobieta poznała miłość swojego życia, Kamila. Już w finale randkowego show para ogłosiła zaręczyny, a niedługo później zakochani wzięli ślub. Osypowicz dzięki programowi zyskała sporą popularność w sieci. Jej profil obserwuje obecnie prawie 120 tys. osób. Ostatnio była uczestniczka "Rolnika" zaskoczyła swoich fanów spektakularną metamorfozą zębów. Choć w komentarzach zaroiło się od zachwytów, znaleźli się i tacy, którzy nie mogli powstrzymać się od uwag.

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Joanna Osypowicz pokazała nowe zęby. Internautki stanęły w jej obronie

"Po tygodniu pełnym emocji mogę w końcu pokazać wam efekt tej niezwykłej metamorfozy. Nie ukrywam, że wzruszenie było ogromne, a łzy, o których pisałam w pierwszej części, faktycznie zamieniły się w łzy szczęścia" - chwaliła się w najnowszym wpisie Osypowicz. Była uczestniczka zdecydowała się na zabieg w Turcji, co nie wszystkim się spodobało. "Fajne, ale czy trzeba wyjeżdżać aż do Turcji? No niekoniecznie. Chyba, że mieli ofertę, gdzie były do zrobienia za półdarmo" - zwracała uwagę jedna z internautek.

Na odpowiedź Osypowicz nie musiała długo czekać. "Jasne, jeśli ktoś ma dobrą ofertę na miejscu, to super. Każdy wybiera rozwiązanie, które najbardziej mu odpowiada" - napisała. Podobnego zdania były również inne obserwatorki. "Dla kogoś bliżej samolotem do Turcji niż do Tarnowskich Gór", "Pani ma prawo jechać, gdzie chce. Po co się czepiasz?", "Warto, bo ceny o połowę tańsze niż w Polsce" - grzmiały. Zdjęcia z metamorfozy znajdziecie w naszej galerii.

Nowe zęby Joanny Osypowicz Otwórz galerię

Joanna Osypowicz o kulisach metamorfozy. "Nie chciałam brać kredytu na zęby"

Osypowicz nie kryła ekscytacji zabiegiem w Turcji. Na swoim profilu pokazywała całą wizytę za granicą. W jednej z relacji przyznała wprost, dlaczego nie zdecydowała się na zabieg w Polsce. - Powiem wam szczerze, że w Polsce zostały one wycenione na tyle, że mnie po prostu nie było na nie stać. Powiedziałam to bardzo szczerze, nie chciałam brać kredytu na zęby. Mam nadzieję, że będzie pięknie, a będzie na pewno, więc oglądajcie, obserwujcie i patrzcie na tę zmianę razem ze mną - tłumaczyła na InstaStories tuż przed zabiegiem.