Grzegorz Halama to znany polski aktor kabaretowy, filmowy i teatralny. Niewielu wie, że 56-latek zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Swego czasu zdiagnozowano u niego insulinooporność i niealkoholowe stłuszczenie wątroby. Aktor postanowił zadbać o zdrowie. Udało mu się zrzucić prawie 30 kilogramów. W najnowszym wywiadzie opowiedział o kulisach swojej metamorfozy.

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Grzegorz Halama przeszedł spektakularną metamorfozę. Schudł 27 kilogramów

W rozmowie z Michałem Misiorkiem z Plejady Halama przyznał, że w "szczytowej formie" ważył 109 kg. "Mam metr siedemdziesiąt wzrostu, więc miałem jakieś 40 kg nadwagi. W najlepszym momencie moja waga pokazywała 82 kg, a więc schudłem 27 kg. Później parę kilo przytyłem, ale od kilku lat utrzymuję już tę wagę" - opowiadał. Aktor zaczął odchudzać się 20 lat temu, ale nim znalazł sposób, który na niego zadziałał, minęło sporo czasu.

W pewnym momencie spróbował głodówki, która pozwoliła mu schudnąć osiem kilogramów. "Nic nie jadłem, piłem tylko wodę. Trwało to osiem dni, aż do pierwszego przełomu kwasiczego. Drugiego dnia głodówki organizm zaczyna żywić się samym sobą i czerpie energię w pierwszej kolejności z wszystkiego, co jest śmieciem w organizmie, potem głównie z rezerw tłuszczowych. Z automatu podczas głodówki wchodzi się w stan ketozy. (...) Byłem w szoku, bo czułem się nagle naprawdę dobrze" - mówił Halama.

Prawdziwym przełomem okazała się dla niego książka amerykańskiego dziennikarza śledczego Gary'ego Taubsa. "Sugerował on, że przyczyną tycia nie są tłuszcze, ale cukry, węglowodany, i że dobry tłuszcz jest zdrowy. Brzmiało ryzykownie, ale nie pozostało mi nic innego, jak spróbować diety ketogenicznej. To był świetny trop" - opowiadał. Później aktor poznał definicję insulinooporności. "Dziś wszyscy mają świadomość, czym ona jest, ale 15 lat temu brzmiało to dziwacznie. Wprowadziłem swój organizm w stan ketozy, jadłem po korek - steki, kiełbasy i golonki. W ciągu miesiąca schudłem prawie 15 kg. To był dla mnie szok. Finalnie zacząłem robić badania pod tym kątem. Potwierdziłem insulinooporność, predyspozycje genetyczne do tycia" - mówił.

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W tej samej rozmowie aktor przyznał, że dziś nie stosuje już diety ketogenicznej. Zamiast tego trzyma się diety niskowęglowodanowej. "Odzyskałem nowe życie. Schudłem, przestały mnie boleć stawy, ustąpił refluks. Wcześniej byłem chronicznie przemęczony i miałem obniżony nastrój. To wszystko zniknęło jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki" - opowiadał. Po drodze wyszło, że Halama ma nietolerancję na drożdże piekarskie. Dziś stara się nie jeść ani pieczywa, ani cukru. "Zdarza mi się zgrzeszyć. Gdy wpadnę w szał, to trudno mnie opanować i potrafię opędzlować tabliczkę czekolady lub pudełko lodów na raz. Na szczęście cukier nie szkodzi mi tak bardzo, jak mąka i drożdże piekarskie" - wyjaśnił.