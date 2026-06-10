Paulina Sykut-Jeżyna zdecydowała się na niewielką metamorfozę. Prezenterka odwiedziła salon fryzjerski w Warszawie, gdzie zadbano nie tylko o kondycję jej włosów, ale także o ich nowy odcień. Efektami przemiany podzieliła się z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych.

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Paulina Sykut-Jeżyna postawiła na odświeżenie wizerunku. Pokazała efekt wizyty u fryzjera

Tym razem Paulina Sykut-Jeżyna postanowiła odświeżyć fryzurę. Zmiany nie są rewolucyjne, jednak wyraźnie zauważalne. Specjaliści skupili się przede wszystkim na regeneracji włosów, a także delikatnym przyciemnieniu ich koloru. Cały proces metamorfozy został uwieczniony na nagraniu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. "Paulina zdecydowała się na przyciemnienie koloru, które dodało jej włosom wyrazistości i szlachetnego blasku" - czytamy na Instagramie salonu fryzjerskiego.

Nowy odcień sprawił, że dotychczasowy kolor włosów praktycznie zniknął. Fani mogli zobaczyć zarówno przebieg wizyty w salonie, jak i końcowy efekt odświeżonego wyglądu prezenterki. To właśnie obserwatorzy jako pierwsi podzielili się opiniami na ten temat. "Oj ja też widzę panią w ciemniejszych włosach, a ten kolor sztos", "Paulinko, wyglądasz przepięknie w tym kolorze", "Tonacja idealna", "Pięknie wyszło" - pisali, nie kryjąc zachwytu. Efekty przemiany Sykut-Jeżyny zobaczycie w naszej galerii zdjęć:

Paulina Sykut-Jeżyna postawiła na odświeżenie wizerunku. Pokazała efekt wizyty u fryzjera Otwórz galerię

Paulina Sykut-Jeżyna bez makijażu. Pokazała cerę tuż po treningu

Paulina Sykut-Jeżyna kojarzona jest z perfekcyjnym wyglądem podczas programów telewizyjnych. Prezenterka związana z Polsatem zwykle pojawia się w starannie dobranych stylizacjach i profesjonalnym makijażu. Niedawno postanowiła jednak pokazać się fanom z zupełnie innej strony i opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie wykonane tuż po treningu. Na fotografii zaprezentowała się bez makijażu, stawiając na pełną naturalność. Do relacji dołączyła krótki komentarz: "Było kardio". Uwagę internautów zwróciła przede wszystkim jej zadbana i promienna cera, która mimo braku makijażu prezentowała się bardzo dobrze. Zdjęcia zobaczycie w naszym artykule: Paulina Sykut-Jeżyna pokazała się bez makijażu. W takim stanie jest jej cera.