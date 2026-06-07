Tammy Slaton, znana widzom z programu "Siostry wielkiej wagi", przeszła imponującą przemianę. Jeszcze kilka lat temu ważyła 331 kilogramów, a dziś może pochwalić się utratą aż 226 kilogramów. Dzięki determinacji oraz specjalistycznemu leczeniu udało jej się całkowicie odmienić swoje życie.

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Tammy Slaton schudła 226 kilogramów. Gwiazda "Sióstr wielkiej wagi" otwiera nowy rozdział w życiu

Przełomowym momentem okazała się operacja bariatryczna, na którą Tammy Slaton zdecydowała się mimo ogromnych obaw. Zabieg pomógł jej rozpocząć proces skutecznej redukcji masy ciała i odzyskać większą samodzielność. Wraz z utratą wagi pojawiła się konieczność usunięcia nadmiaru skóry. Tammy przeszła ośmiogodzinną operację, podczas której lekarze usunęli około siedmiu kilogramów skóry z brzucha, ramion i podbródka.

W rozmowie z magazynem "People" Slaton opowiedziała o swoich emocjach związanych z zabiegiem. "W noc przed operacją byłam cholernie przerażona. Jeszcze bardziej denerwowałam się operacją usunięcia skóry niż samą operacją bariatryczną, bo tak naprawdę mieli przeciąć cały brzuch" - wyznała.

Efekty metamorfozy szybko zwróciły uwagę fanów. Zdjęcia publikowane przez Tammy w mediach społecznościowych spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem, a internauci chwalili ją za wytrwałość i konsekwencję w dążeniu do celu. Aktualne ujęcia Tammy Slaton zobaczycie w naszej galerii.

Tammy Slaton schudła 226 kilogramów. Gwiazda Otwórz galerię

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Zmiany nie ograniczyły się jednak wyłącznie do wyglądu. Gwiazda reality show zaczęła również realizować się na nowych polach. Niedawno rozpoczęła wolontariat w schronisku dla zwierząt Vanderburgh Humane Society, co traktuje jako ważny krok ku większej niezależności. "Oficjalnie przyjęto mnie jako wolontariuszkę. Jestem bardzo podekscytowana. Mogę wreszcie iść do schroniska i pomagać" - wyjawiła.

Nowe zajęcie wiąże się dla niej zarówno z ekscytacją, jak i stresem. Tammy nie ukrywa, że jest to dla niej zupełnie nowe doświadczenie. "Bardzo się denerwuję, bo to moja pierwsza prawdziwa praca. Jestem też bardzo szczęśliwa. Wkraczam w dorosłość. Tak to właśnie jest" - przyznała.