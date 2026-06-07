Tammy Slaton, znana widzom z programu "Siostry wielkiej wagi", przeszła imponującą przemianę. Jeszcze kilka lat temu ważyła 331 kilogramów, a dziś może pochwalić się utratą aż 226 kilogramów. Dzięki determinacji oraz specjalistycznemu leczeniu udało jej się całkowicie odmienić swoje życie.
Przełomowym momentem okazała się operacja bariatryczna, na którą Tammy Slaton zdecydowała się mimo ogromnych obaw. Zabieg pomógł jej rozpocząć proces skutecznej redukcji masy ciała i odzyskać większą samodzielność. Wraz z utratą wagi pojawiła się konieczność usunięcia nadmiaru skóry. Tammy przeszła ośmiogodzinną operację, podczas której lekarze usunęli około siedmiu kilogramów skóry z brzucha, ramion i podbródka.
W rozmowie z magazynem "People" Slaton opowiedziała o swoich emocjach związanych z zabiegiem. "W noc przed operacją byłam cholernie przerażona. Jeszcze bardziej denerwowałam się operacją usunięcia skóry niż samą operacją bariatryczną, bo tak naprawdę mieli przeciąć cały brzuch" - wyznała.
Efekty metamorfozy szybko zwróciły uwagę fanów. Zdjęcia publikowane przez Tammy w mediach społecznościowych spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem, a internauci chwalili ją za wytrwałość i konsekwencję w dążeniu do celu. Aktualne ujęcia Tammy Slaton zobaczycie w naszej galerii.
Zmiany nie ograniczyły się jednak wyłącznie do wyglądu. Gwiazda reality show zaczęła również realizować się na nowych polach. Niedawno rozpoczęła wolontariat w schronisku dla zwierząt Vanderburgh Humane Society, co traktuje jako ważny krok ku większej niezależności. "Oficjalnie przyjęto mnie jako wolontariuszkę. Jestem bardzo podekscytowana. Mogę wreszcie iść do schroniska i pomagać" - wyjawiła.
Nowe zajęcie wiąże się dla niej zarówno z ekscytacją, jak i stresem. Tammy nie ukrywa, że jest to dla niej zupełnie nowe doświadczenie. "Bardzo się denerwuję, bo to moja pierwsza prawdziwa praca. Jestem też bardzo szczęśliwa. Wkraczam w dorosłość. Tak to właśnie jest" - przyznała.