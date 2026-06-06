Sharon Stone jest jedną z najpopularniejszych aktorek Hollywood. Jej role w takich hitach, jak m.in. "Nagi Instynkt", "Pamięć absolutna", "Kasyno" czy "Kobieta-Kot" sprawiły, iż posiada obecnie miano legendy kina. Życie gwiazdy nie należało przy tym jednak do najłatwiejszych. Stone na przestrzeni lat zmagała się z wieloma problemami zdrowotnymi, w tym m.in. nowotworem. W nowym wywiadzie postanowiła podzielić się historią dotyczącą zabiegu mastektomii, który przeszła.

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Sharon Stone wyznała prawdę o rozpadzie małżeństwa. Tak mąż potraktował ją po zabiegu mastektomii

W 2000 roku u Stone zdiagnozowano zmiany nowotworowe w piersi, przez co aktorka zdecydowała przejść wówczas zabieg obustronnej mastektomii. W niedawnym wywiadzie w podcaście "The Person Who Believed in Me" wyznała, że zszokowała ją wtedy nie tylko otrzymana diagnoza. Jej ówczesny mąż miał wyśmiać decyzję aktorki. - Mój mąż powiedział: "To jest śmieszne". Wstał i wyszedł z pokoju - opowiedziała gwiazda. - Co go w tym rozbawiło? - dopytał prowadzący. - To, że zdecydowałabym się na obustronną mastektomię. Był wściekły, bo postanowiłam usunąć obie piersi - wyjaśniła Stone.

Zaznaczyła dalej, iż zaskakująca reakcja jej mąż miała później doprowadzić do rozpadu ich małżeństwa. - To był koniec małżeństwa. Koniec. Wtedy ze mną skończył. Było po wszystkim. Skończyło się w tamtym pokoju. To było widać od razu. Uważał, że jestem śmieszna. Uważał, że jestem głupia. Uważał, że sama podejmuję zbyt wiele decyzji - skwitowała w podcaście Stone.

Sharon Stone przeszła udar. W Hollywood nie mogła liczyć na pomoc

Przypomnijmy, że krótko potem Stone zmagała się z innymi równie poważnymi problemami zdrowotnymi. W 2001 roku gwiazda przeszła udar. Tętnica kręgowa wówczas 43-letniej aktorki pękła w związku z jej stanem zdrowia, co spowodowało krwawienie z mózgu przez dziewięć dni. Choć lekarzom udało się uratować Stone, długo musiała później do siebie dochodzić.

Problemem okazała się przy tym kwestia pracy. - Kiedy to się stało, nie chciałam nikomu o tym mówić, ponieważ wiesz, że jeśli coś pójdzie z tobą nie tak, odpadasz. Coś poszło nie tak ze mną. Nie miałam pracy, a przecież wcześniej byłam bardzo znaną filmową gwiazdą - skomentowała w 2023 roku. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Sharon Stone po udarze nie miała pracy w Hollywood. 'Jeśli coś pójdzie z tobą nie tak, odpadasz. I coś poszło nie tak'".