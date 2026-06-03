Magda Gessler od lat związana jest z gastronomią, a jej życie zawodowe często wiąże się z pracą do późnych godzin nocnych. Nic więc dziwnego, że rytm jej dnia odbiega od standardowego harmonogramu. Gwiazda znana z "Kuchennych rewolucji" przyznała, że pierwszy posiłek spożywa dopiero około południa, traktując go bardziej jak lunch niż tradycyjne śniadanie. Jej menu opiera się przede wszystkim na świeżych i naturalnych składnikach. To jeszcze zdradziła na temat swojej diety.

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Magda Gessler o swojej diecie. Śniadanie pojawia się wyjątkowo późno

Magda Gessler wyznała w rozmowie z "Faktem", że na jej stole regularnie pojawiają się produkty, które wielu osobom kojarzą się z prostą, domową kuchnią. "Zawsze jem śniadanie, tylko śniadanie to jest u mnie lunch o godzinie 12. Przede wszystkim są to bardzo dojrzałe pomidory, oliwa z oliwek, grzanki z wiejskiego białego chleba. Do tego często biały ser, kwaśna śmietana, ale taka prawdziwa 36 proc., ogórki kiszone, ale obrane ze skórki, ogórki świeże, gruntowe, kawa, sok z grejpfruta albo z pomarańczy, gorąca woda z octem jabłkowym, a potem gorąca woda z cytryną i odrobiną miodu. Czasami naleśnik z konfiturą z zielonych fig" - przyznała. Szczególną uwagę zwraca nietypowy napój, od którego rozpoczyna dzień. Gorąca woda z dodatkiem octu jabłkowego od lat cieszy się popularnością wśród osób dbających o zdrowe nawyki.

Magda Gessler o jakości produktów. To wpływa na jej wybór

Gwiazda "Kuchennych rewolucji" podkreśliła również w rozmowie z "Faktem", że ogromne znaczenie ma dla niej jakość produktów. Z tego powodu unika warzyw i owoców pochodzących z masowej sprzedaży. Dzięki wieloletniej obecności w branży gastronomicznej współpracuje z lokalnymi producentami i dostawcami, od których pozyskuje świeże składniki. To właśnie starannie wyselekcjonowane produkty mają być podstawą jej codziennego jadłospisu. Wszystko wskazuje na to, że w przypadku Gessler kluczem do kulinarnego sukcesu nie są przepisy, lecz sprawdzone składniki. ZOBACZ TEŻ: Od lat komentuje wybryki restauratorów u Gessler. Jego twarz wciąż zaskakuje fanów