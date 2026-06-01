Małgorzaty Rozenek-Majdan nie trzeba obecnie nikomu przedstawiać. Jedna z najpopularniejszych polskich prezenterek oraz dziennikarek obchodzi pierwszego dnia czerwca 48. urodziny. Zważając na fakt, iż gwiazda bardzo dba o swój wygląd, postanowiliśmy przyjrzeć się, jak na przestrzeni czasu się zmieniała. Rozenek nigdy nie kryła, że korzysta z dobrodziejstw medycyny estetycznej oraz prowadzi aktywny i zdrowy tryb życia.

Małgorzata Rozenek-Majdan przeszła spektakularną metamorfozę. Do tych zabiegów się przyznała

- Jestem osobą, która świadomie korzysta z dobrodziejstw medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej. Nigdy nie ukrywałam mojego wielkiego szacunku do doktora Szczyta. (...) Medycyna estetyczna czy chirurgia plastyczna nie są powodem do wstydu - wyznała niegdyś w rozmowie z Damianem Michałowskim i Pauliną Krupińską Rozenek, opowiadając o swojej metamorfozie. Gwiazda od początku kariery starała się być szczera ze swoimi odbiorcami i choć na przestrzeni lat zmieniały się także jej fryzury, styl oraz sylwetka, w sprawie zabiegów na twarz nigdy nie owijała w bawełnę.

- Mezoterapia, botoks, stymulatory tkankowe - wyznała w 2025 roku Rozenek, udzielając wywiadu w programie "Parometr". Odniosła się także do operacji biustu. - Myślałam, że pytamy o twarz, ale jakbyśmy pytali ogólnie, no to wiadomo, że biust i to parę razy. W obie strony - zaznaczyła gwiazda. Jak wiemy, Rozenek zarówno powiększała, jak i zmniejszała biust.

Sylwetka Małgorzaty Rozenek-Majdan zachwyca. Pokazała się niedawno w stroju kąpielowym

Jak ujawniła Rozenek, zdecydowała się przed laty na zmniejszenie biustu, gdyż obecnie bardziej podoba jej się wysportowana sylwetka. Jak można zobaczyć w mediach społecznościowych gwiazdy, jej figura należy do nienagannych. Zaprezentowała ją w niedawnym poście, który opublikowała podczas wakacji w Turcji. Prezenterka pokazała się fanom w neonowym stroju, odsłaniając brzuch z tzw. sześciopakiem. Obserwatorzy byli w szoku. "Kocham to, co widzę", "Osz ty! Jaki brzuch! Pędzę na siłownię", "I teraz wszyscy zapisują się na siłownię", "Wyglądasz zjawiskowo" - pisali w komentarzach. Zdjęcia Rozenek znajdziecie w artykule: "Co za forma Rozenek! Ma brzuch niczym... tarka! Można na nim ścierać marchewkę".