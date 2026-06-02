Bartłomiej Kasprzykowski otworzył się przed fanami. Diagnoza okazała się kluczowa

Bartłomiej Kasprzykowski od lat należy do grona najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów telewizyjnych. Prywatnie od blisko dwóch dekad tworzy związek z Tamarą Arciuch, z którą wychowuje dwoje dzieci. Choć zwykle stroni od zwierzeń na temat swojego życia osobistego, tym razem postanowił podzielić się z obserwatorami wyjątkowo prywatną historią. Na swoim profilu opublikował zestawienie dwóch fotografii - jednej wykonanej kilka lat temu i drugiej, aktualnej. Różnica pomiędzy zdjęciami jest wyraźnie zauważalna, jednak dla aktora najważniejsza okazała się nie zmiana wyglądu, lecz przemiana, która zaszła w jego podejściu do życia.

Bartłomiej Kasprzykowski w szczerym wyznaniu. To dzięki temu zmieniło się jego życie

W obszernym wpisie na Instagramie Kasprzykowski przyznał, że przez długi czas miał poczucie, że nie jest w stanie skutecznie zmienić swoich przyzwyczajeń. Jak wyjaśnił, dopiero pewien przełomowy moment sprawił, że zaczął patrzeć na wiele spraw inaczej. "Zmiana jest możliwa. Długi czas myślałem, że nie… a w końcu coś "kliknęło" w głowie i zacząłem zmieniać nawyki. I wreszcie zaczęło działać" - nawiązał do metamorfozy. Aktor podkreślił również, że proces ten nie wiązał się z żadnymi radykalnymi metodami. "Bez zastrzyków, bez tortur. To było szukanie pozytywu tam, gdzie wydawało się, że go nie znajdę. Każda zmiana przyzwyczajenia wydawała się torturą… ale nią nie była. Była początkiem nowej przygody" - napisał.

Kasprzykowski powiedział to wprost. Nie krył swojej diagnozy

Jak się okazało, ogromne znaczenie miała dla niego diagnoza ADHD. Według aktora pozwoliła ona spojrzeć na własne doświadczenia z zupełnie nowej perspektywy i lepiej zrozumieć mechanizmy kierujące jego zachowaniem. Kasprzykowski wyznał, że dzięki temu nie tylko sam zaczął inaczej postrzegać siebie, ale również jego najbliżsi zyskali większą świadomość tego, z czym mierzył się przez lata.

"Diagnoza ADHD pomogła mi zrozumieć mechanizm mojego myślenia, skutki wielu lat niezrozumienia dla sposobu działania mojego mózgu. Moi bliscy zaczęli mnie rozumieć lepiej. Pomogli. Ona pomogła. Dzięki za wsparcie, Kochanie. Idę dalej. Wierzę, mam nadzieję i kocham" - napisał aktor. Wpis aktora spotkał się z dużym odzewem internautów, którzy w komentarzach dziękowali mu za szczerość. "Brawo i gratuluję", "Dziękuję za ten post" - czytamy.