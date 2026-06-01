Katarzyna Skrzynecka dość często decyduje się na zmianę koloru włosów, a efektami chwali się na Instagramie. Tym razem nowy kolor włosów jest związany ze zdjęciami do filmu, gdzie aktorka wcieli się w postać Aureli. Czy Katarzyna Skrzynecka dobrze prezentuje się we fryzurze w odcieniach burgundu? Zapytaliśmy o to eksperta. Stylista włosów Michał Musiał miał swoje zastrzeżenia.

Skrzynecka w burgundowych włosach. Internauci zachwyceni: Królowa

Katarzyna Skrzynecka udostępniła na Instagramie serię zdjęć, na których zaprezentowała się w nowej fryzurze. "Burgundowo-włosa Aurelia. Zmiana koloru na trzy miesiące na potrzeby filmu. To nie będzie łagodna postać" - czytamy w opisie posta. Nowy odcień włosów aktorki spodobał się jej obserwatorom na Instagramie. W komentarzach pojawiło się wiele komplementów. "Ładnemu we wszystkim ładnie", "Pięknie", "Pięknie wyglądasz, możesz w nim zostać na dłużej", "Ładnie pani w tym kolorze", "Królowa" - pisali w komentarzach.

Ekspert nie jest zachwycony kolorem włosów Skrzyneckiej. "Nie pasuje do urody aktorki"

Swoje zdanie na temat nowego koloru włosów Katarzyny Skrzyneckiej wyraził także stylista fryzur, często współpracujący z gwiazdami, Michał Musiał. Według eksperta taki kolor włosów nie pasuje jednak do urody aktorki. Stylista miał też swoje uwagi w kwestii strzyżenia i stylizacji. - Katarzyna Skrzynecka bez wątpienia zaszalała. Wyrazisty, burgundowy odcień włosów niestety nie pasuje do urody aktorki. W połączeniu z różową szminką daje mało elegancki, przaśny efekt. Tego typu koloryzacje od dawna są już passe - od kilku sezonów stawiamy na naturalność i zdecydowanie bardziej ponadczasowe looki. Co do formy strzyżenia i stylizacji - fale prezentują się dobrze, lecz prosta grzywka ma się nijak do reszty. Aktorka wspomniała, że metamorfoza została wykonana na potrzeby filmu - całe szczęście, bo bardziej klasyczne wydanie byłoby zdecydowanie lepszą opcją - powiedział Michał Musiał w rozmowie z Plotkiem. Myślicie, że Skrzynecka pozostawi taki kolor włosów po zakończeniu zdjęć?