W sobotę, 30 maja, Agata Młynarska pokazała się fanom z opatrunkami na powiekach i podzieliła wiadomością, że właśnie przeszła plastykę powiek górnych. Dziennikarka ujawniła, że przez wiele lat myślała o tym zabiegu. - Nie chodziło tylko o estetykę, ale też o względy medyczne. Zmagałam się z przepukliną tłuszczową przy lewym oku, która utrudniała widzenie i powodowała opuchliznę - zdradziła. Dobę po zabiegu znów odezwała się do fanów i zdradziła, jak się czuje.
Agata Młynarska przyznała, że chce otwarcie mówić o swoim zabiegu i nie chce robić z niego tematu tabu. W pierwszym wpisie ujawniła również, w jaki sposób przebiegał zabieg. "Po konsultacji rozpoczęło się planowanie zabiegu, pan doktor tworzył na powiekach rysunek, co trwało półtorej godziny, potem operacja-zabieg - jak kto woli i dwie godziny odpoczynku z opaską uciskową. Wszystko trwało od 10.30 do 15.30" - napisała dziennikarka.
W niedzielę, 31 maja, minęła doba od zabiegu Agaty Młynarskiej i dziennikarka znów odezwała się do fanów, ujawniając, jak się czuje. "Melduję się z lekko podbitym okiem, ale za to w bardzo dobrym nastroju. Dużo odpoczynku, chłodzenia, kropli nawilżających i... spokoju, którego ostatnio bardzo mi brakowało. Nic mnie nie boli, a wszystkie objawy są dokładnie takie, jak zapowiadał pan doktor" - ujawniła.
Przy okazji Agata Młynarska podziękowała swoim fanom za wsparcie i przyznała, że zabieg był dla niej bardzo dobrą decyzją. "Żałuję jedynie, że nie podjęłam jej wcześniej. Ale jak to mówią - lepiej późno niż wcale. Mam 61 lat i nie mam na co czekać" - podsumowała. Reagując na komentarze, dziennikarka zdradziła także, że gojenie ma trwać dwa tygodnie.
Nie da się ukryć, że wpis Agaty Młynarskiej wywołał niemałe emocje. Wiele fanek zaczęło komentować i ujawniać, że same myślą o podobnym zabiegu. Relacja dziennikarki ma więc dla nich duże znaczenie. Kobiety czekają także na kolejne informacje z czasu rekonwalescencji.
"Jesteśmy równolatkami i to jest zabieg, o którym myślę bardzo poważnie", "Też się szykuję do zabiegu . Czekam na dalsze info, ciekawi mnie okres rekonwalescencji - kiedy da się wyjść do ludzi", "Pani Agatko, nadal jestem na etapie zastanawiania się nad takim zabiegiem, dlatego bardzo pani kibicuję i dziękuję za dzielenie się swoimi doświadczeniami", "Dużo zdrówka Pani Agato! Czekam na efekt po wygojeniu" - pisały fanki.