Serial "Gotowe na wszystko" opowiadał historie sąsiadek-przyjaciółek, które mieszkały na przedmieściu fikcyjnego miasta Fairview. Mogliśmy śledzić ich perypetie i życiowe rozterki. Jedną z gospodyń domowych była Bree Van de Kamp, w którą przez lata wcielała się Marcia Cross. Dziś aktorka rzadko pojawia się w publicznie. Tym samym wielu fanów było zaskoczonych, gdy opublikowała na Instagramie selfie. Tak dziś wygląda gwiazda popularnego serialu.

Marcia Cross nie jest wylewna w mediach społecznościowych. Dzieli się raczej swoim dorobkiem zawodowym, a rzadko mówi o prywacie. Wielu więc zdziwiło się, gdy gwiazda opublikowała na Instagramie selfie. Zdjęcie wrzuciła na krótko przed rozpoczęciem Desperate Con w Paryżu, który odbywa się w dniach 30-31 maja. Tam aktorka miała okazję spotkać się ze znajomymi z obsady kultowego serialu - Nicollette Sheridan, Jamesem Dentonem i Brendą Strong.

Na ujęciu opublikowanym przez Cross widzimy ją w jasnoszarym kapeluszu i okularach korekcyjnych. Gwiazda zrobiła selfie na pokładzie samolotu. "Ok! Ten lot rusza! Do zobaczenia wkrótce!" - napisała aktorka. Post wywołał spore poruszenie. Wielu fanów nie mogło się doczekać spotkania z aktorką. "Nie mogę się doczekać, by cię zobaczyć, Marcia!", "Tak bardzo bym chciała tam być, żeby cię poznać", "Chciałabym, żebyśmy się spotkały. Jestem taka smutna. Proszę, przyjedź do Wielkiej Brytanii" - czytamy w komentarzach.

Marcia Cross z sentymentem wspomina "Gotowe na wszystko". To jednak stało się jej zmorą

Marcia Cross w wielu wywiadach mówiła z sentymentem o "Gotowych na wszystko". W rozmowie z "Variety" przyznała jednak, że sądziła, iż po serialu czeka ją nowy etap kariery. - Zawsze zakładałam, że po "Gotowych na wszystko" przyjdzie trzeci akt mojej kariery. To się jeszcze nie wydarzyło. To taki miecz obosieczny: bycie "ikoną" - przyznała. - Wszyscy widzą cię jako tę postać, a kiedy w końcu o niej zapomną, już nie ma cię na żadnej liście - podkreśliła aktorka.