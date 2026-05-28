Klaudia Klimczyk, znana w sieci jako "Mama na obrotach", podbiła polskiego TikToka i Instagram swoim humorem oraz dystansem do siebie. Influencerkę obserwuje dziś na drugiej platformie blisko pół miliona osób, a od wielu miesięcy relacjonuje ona również swoją walkę o zmianę sylwetki. Tym razem opublikowała nagranie, w którym porównała archiwalne kadry z obecnym wyglądem i zdradziła, jak wielką przeszła metamorfozę.

"Mama na obrotach" pokazała nowe efekty przemiany. Niektórzy nie dowierzają

Influencerka opublikowała porównanie nagrań sprzed swojej przemiany z tym, jak wygląda obecnie. "Mama na obrotach" ujawniła również, że w ciągu 19 miesięcy jej waga znacznie spadła. "135 kg vs 85 kg w 19 miesięcy" - napisała na Instagramie, zachęcając obserwatorów do zadawania pytań w komentarzach. Tym samym Klaudia Klimczyk potwierdziła, że schudła już łącznie 50 kg.

Wielu podziwia wytrwałość "Mamy na obrotach", jednak nadal pojawiają się komentarze, w których internauci zarzucają influencerce, że miała operację pomniejszania żołądka i rzekomo ukrywa po niej ślady. Ten wątek został omówiony na InstaStories przez samą zainteresowaną. "Na początku mnie to wkurzyło, bo serio dziwnie się człowiek czuje, kiedy ma się 'przyznać' do czegoś, czego nigdy nie zrobił" - napisała. Influencerka dodała jednak, że z czasem zaczęła podchodzić do takich wpisów z dystansem i dziś potrafi się z nich śmiać. "Bo według komentarza: zrobiłam operację, biorę Ozempic, kłamię, ukrywam blizny, a zaraz pewnie się okaże, że schudłam dzięki energii księżyca i trzem świeczkom zapachowym" - ironizowała dalej na InstaStories.

"Mama na obrotach" i jej sposób na redukcję wagi. Znamy jej kaloryczność

Klimczyk nie ukrywa, że za jej spektakularną przemianą stoi przede wszystkim konsekwencja i zmiana stylu życia. Klaudia Klimczyk schudła dzięki deficytowi kalorycznemu, bardziej świadomemu podejściu do jedzenia oraz aktywności fizycznej dopasowanej do swoich możliwości. Influencerka podkreślała też, że ogromną rolę odegrała zmiana myślenia i regularność.

Jak wyjaśniała między innymi na Instagramie, podczas odchudzania utrzymywała dzienny bilans na poziomie około 1900–2000 kcal. Jednocześnie zwracała uwagę, że każdy organizm jest inny, dlatego odpowiednia kaloryczność powinna być ustalana indywidualnie.