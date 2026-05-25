Iza Miko należy do grona aktywnych w mediach społecznościowych gwiazd. Aktorka chętnie publikuje nowe zdjęcia i filmiki, pokazując, jak wygląda jej codzienne życie. Chcąc pozostać szczerą ze swoimi obserwatorami, Miko otwarcie opowiada przy tym o swojej historii z problemami z uzębieniem. W nowym wpisie zaprezentowała się fanom bez sztucznych zębów.

Iza Miko nie ma wszystkich zębów. "Pokazując swój ból, pomagasz komuś innemu"

W nowej rolce Miko zaprezentowała się ze sztucznymi zębami oraz bez nich. Jak się okazało, chciała pokazać obserwatorom, że w dzisiejszych czasach łatwo jest się porównywać do tego, co widzimy w sieci, podczas gdy często nie jest to nawet prawdą. "Jestem w procesie robienia sobie implantów (...), ale to jest szybkie przypomnienie, że 'idealne' zęby, które widzisz w mediach społecznościowych, często są tylko maską" - przekazała pod krótkim nagraniem gwiazda.

Miko wykazała się przy tym sporym dystansem, do którego zachęca też swoich odbiorców. "Porównywanie się to pułapka - nigdy z tym nie wygrasz. Lubię się śmiać, kiedy mam problemy, ponieważ to mnie i innych ludzi wzmacnia. Jeśli masz problem z czymś trudnym, spróbuj się z tego śmiać, podziel się nim - ponieważ pokazując swój ból, pomagasz komuś innemu poczuć się mniej samemu" - dodała aktorka.

Iza Miko uprzedziła pytania fanów. Od razu wyjaśniła, dlaczego ma sztuczne zęby

W dalszej części wpisu gwiazda postanowiła wyjaśnić obserwatorom, dlaczego w ogóle korzysta ze sztucznych zębów. Jak się okazało, jej problemy zaczęły się wiele lat temu. "Musiałam usunąć zainfekowany ząb, kiedy byłam dzieckiem, a potem kolejny ząb się zainfekował (po leczeniu kanałowym 20 lat temu), więc też trzeba go było usunąć. W sumie brakuje mi teraz dwóch i pół zęba (ten trzeci przez lata był podporą mostu)" - przekazała Miko. Wyjawiła również, że ma przy tym na koncie około dziesięciu operacji związanych z zębami. Mimo swoich problemów wciąż stara się myśleć pozytywnie i przede wszystkim - jak najwięcej uśmiechać.

Pod wpisem aktorki pojawiło się wiele komentarzy poruszonych internautów. "Pani Izo, to co pani zrobiła jest piękne i mądre. Pomogła pani wielu ludziom. Dziękuję", "Ale czad! Odwaga, piękno, cudny przekaz" - mogliśmy pośród nich przeczytać.