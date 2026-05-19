Justyna Steczkowska od lat zachwyca świetną formą i smukłą sylwetką. Wokalistka podkreśla, że kluczem do dobrego wyglądu jest połączenie aktywności fizycznej z rozsądnym podejściem do diety. W pewnym momencie zdecydowała się także na ważną zmianę - całkowicie zrezygnowała z alkoholu.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda chciała być synową Steczkowskiej? Zachwyciła się jej synem. "Justyna, sorry, ale miałabyś super synową"

Justyna Steczkowska zdradziła, co je na co dzień. Tak dba o zdrowie i sylwetkę

Piosenkarka dużą uwagę przykłada do jakości produktów, które trafiają na jej talerz. W jej codziennym jadłospisie nie brakuje warzyw i owoców, a sama dba również o odpowiednie nawodnienie organizmu. Stawia przede wszystkim na zbilansowane posiłki bogate w witaminy i minerały.

Steczkowska nie ukrywa jednak, że lubi dobrze zjeść i chętnie próbuje nowych smaków. Szczególnie ceni potrawy przygotowywane przez mężczyzn w swojej rodzinie. Zwraca także uwagę na rolę suplementacji.

Suplementacja jest naprawdę bardzo ważna w tych czasach, bo jest tak dużo metali ciężkich we wszystkim. W powietrzu, w jedzeniu, we wszystkim, czego używamy. Trzy kropelki jodu na czczo, wszystkie witaminy. Trzeba robić badania krwi, bo każdy tego potrzebuje czegoś innego, niemniej jednak wszyscy potrzebują teraz witaminy D3 połączonej z witaminą K2 MK7 oraz codziennie witaminy C w dużej ilości i witaminy B

- wyznała w rozmowie z Jastrząb Post.

Justyna Steczkowska zdradziła sekret figury. Odstawiła alkohol i ograniczyła cukier

Największą zmianą w jej stylu życia okazała się rezygnacja z alkoholu. Steczkowska zauważyła, że nawet niewielkie ilości negatywnie wpływały na jej samopoczucie i wygląd. Po spożyciu alkoholu często pojawiała się opuchlizna, przez co czuła się mniej komfortowo. Piosenkarka stara się również ograniczać cukier i węglowodany. - Może nie tyle unikam czegoś, bo uwielbiam jeść, ale staram się nie przesadzać z cukrem, bo jest on oczywiście bardzo ciężki, niezdrowy i niepotrzebny nam zbytnio. Staram się też jeść mniej węglowodanów - przyznała. CZYTAJ TEŻ: Taką diagnozę usłyszała Steczkowska lata temu. Potem zdarzyło się coś niewiarygodnego.