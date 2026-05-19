Steczkowska zdradziła sekret swojej figury. Jedną rzecz odstawiła całkowicie

Justyna Steczkowska nie stosuje restrykcyjnych diet, ale pilnuje kilku ważnych zasad. Jedna decyzja okazała się przełomowa.
Justyna Steczkowska od lat zachwyca świetną formą i smukłą sylwetką. Wokalistka podkreśla, że kluczem do dobrego wyglądu jest połączenie aktywności fizycznej z rozsądnym podejściem do diety. W pewnym momencie zdecydowała się także na ważną zmianę - całkowicie zrezygnowała z alkoholu.

Justyna Steczkowska zdradziła, co je na co dzień. Tak dba o zdrowie i sylwetkę

Piosenkarka dużą uwagę przykłada do jakości produktów, które trafiają na jej talerz. W jej codziennym jadłospisie nie brakuje warzyw i owoców, a sama dba również o odpowiednie nawodnienie organizmu. Stawia przede wszystkim na zbilansowane posiłki bogate w witaminy i minerały.

Steczkowska nie ukrywa jednak, że lubi dobrze zjeść i chętnie próbuje nowych smaków. Szczególnie ceni potrawy przygotowywane przez mężczyzn w swojej rodzinie. Zwraca także uwagę na rolę suplementacji.

 Suplementacja jest naprawdę bardzo ważna w tych czasach, bo jest tak dużo metali ciężkich we wszystkim. W powietrzu, w jedzeniu, we wszystkim, czego używamy. Trzy kropelki jodu na czczo, wszystkie witaminy. Trzeba robić badania krwi, bo każdy tego potrzebuje czegoś innego, niemniej jednak wszyscy potrzebują teraz witaminy D3 połączonej z witaminą K2 MK7 oraz codziennie witaminy C w dużej ilości i witaminy B

- wyznała w rozmowie z Jastrząb Post.

Justyna Steczkowska zdradziła sekret figury. Odstawiła alkohol i ograniczyła cukier

Największą zmianą w jej stylu życia okazała się rezygnacja z alkoholu. Steczkowska zauważyła, że nawet niewielkie ilości negatywnie wpływały na jej samopoczucie i wygląd. Po spożyciu alkoholu często pojawiała się opuchlizna, przez co czuła się mniej komfortowo. Piosenkarka stara się również ograniczać cukier i węglowodany. - Może nie tyle unikam czegoś, bo uwielbiam jeść, ale staram się nie przesadzać z cukrem, bo jest on oczywiście bardzo ciężki, niezdrowy i niepotrzebny nam zbytnio. Staram się też jeść mniej węglowodanów - przyznała. CZYTAJ TEŻ: Taką diagnozę usłyszała Steczkowska lata temu. Potem zdarzyło się coś niewiarygodnego.

