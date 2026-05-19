Roksana Węgiel chętniej publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia ze swojego codziennego życia. Pośród kadrów z koncertów, czy studia nagraniowego, zdarza jej się też publikować fotografie z siłowni, na którą aktywnie uczęszcza. Efekty ćwiczeń widać, a młoda gwiazda często pokazuje swoją wysportowaną figurę. Z zapytaniem o plan treningowy Roxie, zwróciła się do niej na TikToku pewna fanka.

Roksana Węgiel szczerze o treningach i diecie. Wprost odpowiedziała fance

- Roxie Węgiel, (...) widziałam przed chwilą twój występ z Matą... Weź ty nam pokaż, jak ty ćwiczysz, co ty ćwiczysz, co jesz. Widzę, że dużo osób potrzebuje twojej workout routine - powiedziała na opublikowanym na TikToku nagraniu fanka jedna z użytkowniczek. Ku jej możliwemu zdziwieniu, Węgiel faktycznie postanowiła odpisać fance i zostawiła pod jej filmikiem obszerny komentarz. Roxie dokładnie zdradziła, co stoi za jej nienaganną figurą.

Dzięki kochana, cztery razy w tygodniu na siłce i głównie trenuje pośladki. Kreatyna i białko dużo zmienia, staram się jeść dużo warzyw, mocno ograniczam cukier, chodzę na saunę (...) i pilates też uwielbiam

- przekazała we wpisie gwiazda. Podzieliła się też pomysłem, iż postara się nagrać swój typowy plan treningowy, by pokazać obserwatorom, jakie dokładnie ćwiczenia wykonuje. Fanom bardzo przypadła do gustu ta myśl i już czekają na taki filmik.

Mąż Roksany Węgiel schudł 40 kilogramów. Wspólne treningi z żoną bardzo mu pomogły

Przypomnijmy, że treningami i dietą zainteresował się już jakiś czas temu także ukochany Roxie - Kevin Mglej. Mąż artystki zdradził, że udało mu się schudnąć 40 kg. W rozmowie z Plotkiem opowiedział m.in. o wspólnych wyjściach na siłownię z żoną. - Polubiłem trenowanie i mam z tego fun oraz staram się tym zarządzać z głową w całym moim lifestyle’u. Nie ukrywam, że jest mi łatwiej, dlatego że Roksana jest mega aktywną osobą, więc treningi stały się kolejną opcją na wspólne spędzanie czasu - zdradził nam na początku bieżącego roku Mglej. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Mglej schudł 40 kg, zaskakując wszystkich sylwetką. Mąż Węgiel zdradził nam sekret swojej przemiany".