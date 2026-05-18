Małgorzata Rozenek-Majdan od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Większość poznała ją dzięki programowi "Perfekcyjna Pani Domu", a dziś możemy ją oglądać w roli prowadzącej "Królową przetrwania". Gwiazda TVN-u angażuje się również w sprawy społeczne - ostatnio skupiała się na walce o prawa zwierząt. Rozenek-Majdan prężnie działa również w mediach społecznościowych, gdzie może liczyć na wsparcie wielu fanów. To tam dzieli się kadrami z życia codziennego. Tym razem prezenterka pochwaliła się sylwetką. Nie da się ukryć, że robi wrażenie.

Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała sylwetkę. Internauci zachwyceni

Małgorzata Rozenek-Majdan chętnie dzieli się z fanami zdjęciami z życia codziennego. Tym razem gwiazda zapozowała przed lustrem w neonowym bikini. "Neonowy nastrój" - napisała w opisie. Z podpisu lokalizacji wynika, że prezenterka zameldowała się w Turcji. Uwagę zwróciła wysportowana sylwetka prowadzącej "Królowej przetrwania". Nie da się ukryć, że Rozenek-Majdan dba o to, by dobrze wyglądać. Jej brzuch wygląda niczym tarka - ten sześciopak zachwycił wielu internautów. Od razu ruszyli do komentowania. "Kocham to, co widzę", "Osz Ty! Jaki brzuch! Pędzę na siłownię", "I teraz wszyscy zapisują się na siłownię", "Wyglądasz zjawiskowo" - pisali rozemocjonowani.

Małgorzata Rozenek-Majdan mówi wprost o hejcie w "Królowej przetrwania"

W trzecim sezonie "Królowej przetrwania" nie brakuje kontrowersji. Wielu widzów zarzuca programowi, a także samej Rozenek-Majdan, że nie przerywa gorących dyskusji pomiędzy uczestniczkami, które w wielu przypadkach kończyły się nieprzyjemnymi słowami i konfliktami. Internauci byli niezadowoleni, że prowadząca przyzwala na takie sytuacje. - Nikomu nie sznurujemy ust. Ja naprawdę głęboko wierzę w taką potrzebę rozmowy. I mam wrażenie, że ta historia dopiero się toczy. To, co się działo w dziesiątym odcinku, to nie koniec naszej historii. Koniec tej historii pisze się tutaj, warto go oglądać - mówiła Rozenek-Majdan w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

Reporterka dopytała gwiazdkę, która z uczestniczek była według niej najbardziej "jątrzącą". - Ja się w ogóle na tym nie skupiam. Ja bardziej patrzę, która z dziewczyn wykorzystuje ten czas, który teraz dostała, która buduje i w którym kierunku dziewczyny idą. Cieszę się, że niektóre realizują swoje cele. Inne przepracowały naprawdę bardzo wiele w sobie. To jest tak naprawdę chyba najprzyjemniejsza część tego programu - skwitowała Rozenek-Majdan.