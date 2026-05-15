Cichopek pokazała, jak naprawdę wyglądają jej włosy. "Dziś żałuję, że tak długo..."

Katarzyna Cichopek pokazała, jak wyglądają jej naturalne włosy. Przy okazji zdobyła się na osobiste wyznanie na temat fryzury.
Katarzyna Cichopek jest obecna w polskim show-biznesie od ponad dwóch dekad. Celebrytka może liczyć na spore zainteresowanie medialne. W ostatnich latach popularność aktorki znanej z "M jak miłość" wzrosła dzięki związkowi z Maciejem Kurzajewskim, z którym obecnie prowadzi "halo tu polsat". Cichopek jest również aktywna w sieci. Prężnie prowadzi profile w mediach społecznościowych. Tym razem podzieliła się z fanami tym, jak rzeczywiście wyglądają jej włosy. Opowiedzała przy tym osobistą historię.

Katarzyna Cichopek w naturalnej odsłonie. Tak naprawdę wyglądają jej włosy

Cichopek opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym widzimy ją w lokach. "W tych włosach czuję się znowu jak ja" - podkreśliła na wstępie w opisie. "Ta Kasia z liceum - zachwycona światem, z głową pełną marzeń i pomysłów. Ta, która ciągle śpiewała, grała na gitarze i śmiała się do rozpuku. Potem życie trochę mnie poturbowało. Wiele przeszłam. Ale dziś znów jestem pozytywnie zakręcona. Dosłownie i w przenośni" - czytamy.

Celebrytka wspomniała o sesji zdjęciowej, na której powiedziano jej, że powinna prostować włosy. "Pamiętam moją pierwszą profesjonalną sesję zdjęciową do magazynu "Gala". Stylista wyprostował mi włosy i powiedział, że tak powinnam wyglądać, bo jest "lepiej". Uwierzyłam mu. I przez lata prostowałam nie tylko loki… ale też siebie. Dziś żałuję, że tak długo tłumiłam swoje naturalne fale, swoją dzikość, emocje i prawdziwą siebie. Ale już tego nie robię. Dziś jestem sobą. I wiecie co? Nigdy wcześniej nie czułam się piękniejsza" - skwitowała. 

Fani nie kryli zachwytu nad naturalną odsłoną aktorki. "W tych lokach jest pani o wiele lepiej. Tak delikatnie, tak naturalnie, jak za dawnych lat, tak dziewczęco", "Pani Kasiu, jest pani piękną kobietą! Faktycznie super!", "Zdecydowanie lepiej niż w prostych", "Cudownie wyglądasz" - pisali pod zdjęciem. 

 

Katarzyna Cichopek wywija na Węgrzech. Tak bawiła się z Maciejem Kurzajewskim

Cichopek i Kurzajewski chętnie wyjeżdżają za granicę i relacjonują to w sieci. Tym razem wybrali się do Budapesztu. Para zdecydowała się nagrać filmik w centrum stolicy Węgier, na którym widać, jak się świetnie bawią. Tańczyli i śmiali się. "Wciągnęła nas ta przygoda" - przyznała w opisie nagrania Cichopek. Fani zachwycali się małżonkami. "Fajna ta przygoda. Cieszcie się życiem, cudowna z was para", "Miło zobaczyć szczęśliwych ludzi", "Ale wy cudowni jesteście", Miło się na was patrzy, swoboda i radość" - pisali w komentarzach. 

