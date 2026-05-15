Katarzyna Cichopek jest obecna w polskim show-biznesie od ponad dwóch dekad. Celebrytka może liczyć na spore zainteresowanie medialne. W ostatnich latach popularność aktorki znanej z "M jak miłość" wzrosła dzięki związkowi z Maciejem Kurzajewskim, z którym obecnie prowadzi "halo tu polsat". Cichopek jest również aktywna w sieci. Prężnie prowadzi profile w mediach społecznościowych. Tym razem podzieliła się z fanami tym, jak rzeczywiście wyglądają jej włosy. Opowiedzała przy tym osobistą historię.

Cichopek opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym widzimy ją w lokach. "W tych włosach czuję się znowu jak ja" - podkreśliła na wstępie w opisie. "Ta Kasia z liceum - zachwycona światem, z głową pełną marzeń i pomysłów. Ta, która ciągle śpiewała, grała na gitarze i śmiała się do rozpuku. Potem życie trochę mnie poturbowało. Wiele przeszłam. Ale dziś znów jestem pozytywnie zakręcona. Dosłownie i w przenośni" - czytamy.

Celebrytka wspomniała o sesji zdjęciowej, na której powiedziano jej, że powinna prostować włosy. "Pamiętam moją pierwszą profesjonalną sesję zdjęciową do magazynu "Gala". Stylista wyprostował mi włosy i powiedział, że tak powinnam wyglądać, bo jest "lepiej". Uwierzyłam mu. I przez lata prostowałam nie tylko loki… ale też siebie. Dziś żałuję, że tak długo tłumiłam swoje naturalne fale, swoją dzikość, emocje i prawdziwą siebie. Ale już tego nie robię. Dziś jestem sobą. I wiecie co? Nigdy wcześniej nie czułam się piękniejsza" - skwitowała.

Fani nie kryli zachwytu nad naturalną odsłoną aktorki. "W tych lokach jest pani o wiele lepiej. Tak delikatnie, tak naturalnie, jak za dawnych lat, tak dziewczęco", "Pani Kasiu, jest pani piękną kobietą! Faktycznie super!", "Zdecydowanie lepiej niż w prostych", "Cudownie wyglądasz" - pisali pod zdjęciem.

Cichopek i Kurzajewski chętnie wyjeżdżają za granicę i relacjonują to w sieci. Tym razem wybrali się do Budapesztu. Para zdecydowała się nagrać filmik w centrum stolicy Węgier, na którym widać, jak się świetnie bawią. Tańczyli i śmiali się. "Wciągnęła nas ta przygoda" - przyznała w opisie nagrania Cichopek. Fani zachwycali się małżonkami. "Fajna ta przygoda. Cieszcie się życiem, cudowna z was para", "Miło zobaczyć szczęśliwych ludzi", "Ale wy cudowni jesteście", Miło się na was patrzy, swoboda i radość" - pisali w komentarzach.