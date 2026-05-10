Paulina Rzeźniczak opublikowała w mediach społecznościowych zestawienie fotografii. Jedna była sprzed półtora roku, a druga aktualna. Influencerka wróciła wspomnieniami do okresu ciąży. "Jeszcze 18 miesięcy temu wyglądałam właśnie tak i nie wstydzę się tego, że w ciąży przytyłam ponad 30 kilogramów" - napisała. Jej wpis szybko przyciągnął uwagę internautów.

Partnerka byłego reprezentanta Polski podkreśliła, że nie stosowała drastycznych metod. Jak sama zaznaczyła, nie robiła nic wbrew sobie. "Nie katowałam się. Nie robiłam nic na siłę" - napisała w obszernym poście. Kluczowym momentem okazała się zmiana podejścia do odżywiania. Dzięki temu stopniowo, bez presji, udało jej się wrócić do formy sprzed ciąży. Pokazała fanom, jak prezentowała się jej sylwetka przed i po metamorfozie.

To nie pierwszy raz, gdy Rzeźniczak pozytywnie wypowiadała się o zdrowym powrocie do figury sprzed ciąży. "W ogóle się nie 'spinałam', żeby zrzucić. Akceptowałam siebie w każdym wydaniu i może to jest klucz, że ciągle nie wchodziłam na wagę. Plus wiadomo, przy dziecku zawsze jest co robić" - pisała jakiś czas temu w sieci.

W swoim wpisie Paulina Rzeźniczak skierowała też ważne słowa do obserwatorek. "Jeśli myślisz, że 'to nie jest twój moment', chcę ci powiedzieć jedno: nigdy nie jest za późno. Nie chodzi o perfekcję. Chodzi o pierwszy krok dla siebie" - czytamy. W komentarzach pojawiło się mnóstwo pozytywnych reakcji, a sam Jakub Rzeźniczak też dodał kilka słów. "Byłaś piękna wtedy, jesteś piękna teraz" - napisał. Influencerka doprecyzowała też swoje stanowisko. "Chcę wam pokazać, że to nie jest wyścig. Każda z nas ma swoje tempo. Nie chodzi o perfekcję, tylko o zdrowe podejście i akceptację siebie w trakcie tej drogi. Pamiętajcie, proszę, o tym" - podsumowała.