Anna Lewandowska niespodziewanie wyznała, jak udało jej się schudnąć po urodzeniu Laury

Trenerka przyznała, że pomógł jej popularny sposób odżywiania

Zaznaczyła przy tym, jakiego składnika unika jak ognia

Anna Lewandowska od lat uchodzi za jedną z najbardziej cenionych trenerek w Polsce i inspiruje miliony fanów do dbania o zdrowie oraz aktywność fizyczną. Przede wszystkim jest mamą dwóch córek i wielokrotnie podkreślała, że powrót do formy po porodzie wymagał od niej dużej konsekwencji. Tym razem zdradziła, co najbardziej pomogło jej odzyskać sylwetkę po narodzinach Laury, czyli młodszej z córek.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewa szczerze o powiększeniu ust

Anna Lewandowska szczerze o odchudzaniu po ciąży. Postawiła na taką dietę

Trenerka została zapytana przez fankę na wydarzeniu o to, jakie ma podejście do postu przerywanego. To popularny sposób odżywiania, który u wielu przyniósł rewelacyjne efekty i to na długo. - Post przerywany pomógł mi najbardziej wrócić do formy po Laurze - zaczęła gwiazda. Okazuje się, że po urodzeniu córki nie obyło się bez problemów z wagą. - Kurczę, nie mogłam w ogóle schudnąć, a że miałam presję czasu i projektów, które sama sobie nakładałam, to trochę mnie to stresowało - dodała Lewandowska.

Bardzo się trzymałam tych godzin

- dodała trenerka. Post przerywany to sposób odżywiania polegający na jedzeniu posiłków tylko w wyznaczonych godzinach. Wiele osób stosuje tę metodę, aby schudnąć, poprawić samopoczucie lub lepiej kontrolować apetyt. Anna Lewandowska zaznaczyła, że ta metoda odżywiania "przypomina, czym jest głód". Zaznaczyła przy tym, że oczywiście unikała cukru, gdyż wie jak jest szkodliwy i tym samym nie przyniósłby oczekiwanych efektów, kiedy chciała zrzucić kilogramy po ciąży. My oczywiście przypominamy, że każdy organizm jest inny i na każdego może działać coś innego. Najlepiej przed podjęciem decyzji o ochudzaniu skonsultować się ze specjalistą.

Anna Lewandowska świętowała w maju urodziny córek. Co za gest

Anna i Robert Lewandowscy niedawno zorganizowali wspólne przyjęcie urodzinowe dla swoich córek: Klary i Laury. Dumni rodzice pokazali w mediach społecznościowych kadry z rodzinnej imprezy, na której nie zabrakło kolorowych dekoracji, tematycznych tortów i motywów związanych zarówno z bajkami, jak i piłką nożną. Na nagraniach widać było roześmiane dziewczynki świetnie bawiące się podczas wyjątkowego dnia.

Nie zabrakło przy tym wyjątkowego wyznania. "Wypełniacie każdy dzień swoim śmiechem, ciekawością świata i tym wyjątkowym blaskiem, który sprawia, że jesteście sobą. Jestem tak dumny z tego, kim się stajecie. I pamiętajcie zawsze, obie - cokolwiek się wydarzy, tata zawsze stoi za wami murem" - zaznaczył Robert Lewandowski na Instagramie.