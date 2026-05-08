Agnieszka Kotońska od kilku lat konsekwentnie pokazuje w mediach społecznościowych efekty swojej przemiany. Tym razem celebrytka zaprezentowała się w krótkim topie i szortach, podkreślając swoją wysportowaną sylwetkę. Pod zdjęciami szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy od zachwyconych internautów. "Gratulacje ciężkiej pracy i wytrwałości", "Nigdy nie jest za późno na zmiany" - pisali fani. Celebrytka zdecydowała się na kilka słów.

Gwiazda "Gogglebox" postanowiła także opowiedzieć obserwatorom o kulisach swojej walki o lepszą formę. Agnieszka Kotońska podkreśliła, że efekty nie pojawiły się z dnia na dzień. "To nie jest zmiana zrobiona w dwa miesiące ani nawet pół roku. To był proces - pełen pracy, cierpliwości i momentów, kiedy chciało się odpuścić. Ale wiecie co? Warto było" - napisała 49-latka na Instagramie.

Kotońska przyznała również, że cały czas dba o dietę i regularną aktywność fizyczną. "Zawsze wam powtarzam - zdrowa micha, trochę ruchu, konsekwencja i efekty przychodzą. Nie od razu, ale przychodzą na pewno. Ja dalej szlifuję swoją formę i pracuję nad jeszcze lepszą wersją siebie na lato" - zaznaczyła.

Agnieszka Kotońska zrzuciła ponad 40 kilogramów. Jak tego dokonała?

Celebrytka już wcześniej otwarcie mówiła o swojej przemianie i powodach, które zmotywowały ją do działania. "Pewnego dnia weszłam na wagę i ważyłam 106 kilogramów. Powiedziałam sobie dosyć. Każda moja koleżanka wyglądała fenomenalnie, fajnie, a ja jak zapasiona foka. Powiedziałam, że koniec z tym" - wyznała.

Wtedy zmieniła nawyki. "Zaczęłam zdrowo jeść, co nie było łatwe, bo trzeba było to wszystko rozpracować, gotować. Teraz gotuję sobie sama, nie mam trenera, metodą prób i błędów zaczęłam eliminować produkty. Coś mi nie pasowało, coś odrzuciłam. Chleb jasny zamieniłam na ciemny, nie piję coli, nie piję wódki. Wszystko jest oparte na warzywach, ćwiczę pięć razy w tygodniu" - wyznała w rozmowie z portalem Jastrząb Post.