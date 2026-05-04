Olivia Wilde zaskoczyła internautów swoim wyglądem na festiwalu filmowym

W komentarzach zaczęto złośliwie porównywać ją do Golluma z "Władcy Pierścieni"

Aktorka zamieściła nagranie, w którym postanowiła się wytłumaczyć

Olivia Wilde jest jedną z popularnych hollywoodzkich aktorek. Mogliśmy ją oglądać m.in. w "Dr House", "Nie martw się, kochanie", czy "Tron: Dziedzictwo". Gwiazda promuje obecnie swój nowy film - "Zaproszenie". Z tej okazji pojawiła się na festiwalu w San Francisco. Nagranie z jednego z jej wywiadów wywołało burzę w sieci. Teraz Wilde na wszystko zareagowała.

Olivia Wilde porównywana do Golluma. Jasno odpowiedziała na wpisy internautów

Jak się okazało, internauci zwrócili uwagę, iż na jednym z nagrań Wilde wygląda ich zdaniem dość niekorzystnie. Zaczęli komentować, że mogła zacząć brać popularny lek na odchudzanie. Bardziej niemili użytkownicy pisali również, że ma teraz przypominać Golluma z "Władcy pierścieni" czy "żywego trupa". Zważając na rosnącą liczbę wpisów w sieci, gwiazda postanowiła odpowiedzieć komentującym jej wygląd. Odniosła się do tego na nagraniu w mediach społecznościowych. Jej zdaniem, winowajcą okazał się w tym przypadku nietypowy obiektyw kamery.

- Słuchajcie, to jest obiektyw typu rybie oko. I przyznaję: czy był to mój najlepszy profil? Czy był to mój najlepszy look w ogóle? Nie. To dość szokujące - zaczęła Wilde. Wytłumaczyła również, iż prawdopodobnie stanęła zbyt blisko kamery dziennikarza. Aktorka śmiała się jednak z całej sytuacji i zaznaczyła, że mimo komentarzy, nie jest "żywym trupem". - Nie umarłam! - podsumowała na nagraniu z uśmiechem.

Krzysztof Gojdź przyjrzał się twarzy Olivii Wilde. Miał kilka uwag

W rozmowie z Plotkiem na temat nagrań i zdjęć Wilde wypowiedział się ekspert od medycyny estetycznej Krzysztof Gojdź. Lekarz nie krył, iż jego zdaniem faktycznie twarz aktorki mogłaby zmienić się za sprawą kuracji odchudzających. Nie jest to jednak pewne. - Preparaty tego typu potrafią mocno wpływać na utratę wagi i zmianę rysów twarzy. Z drugiej strony równie dobrze może to być efekt diety, intensywnych treningów albo po prostu naturalnej zmiany stylu życia - podkreślił Gojdź. Więcej przeczytacie w artykule: "Internauci rozpisują się na temat wyglądu Olivii Wilde. Gojdź mówi wprost: Może to być efekt...".