Katarzyna Maciąg 3 maja świętuje 44. urodziny

Aktorka ograniczyła obecność w show-biznesie i skupiła się na teatrze

Gwiazda przeszła imponującą metamorfozę na przestrzeni lat

Nadal aktywnie rozwija karierę w Polsce i za granicą

Choć kiedyś regularnie pojawiała się na salonach i była jedną z najpopularniejszych aktorek serialowych, dziś znacznie rzadziej można zobaczyć ją na branżowych wydarzeniach. Katarzynę Maciąg pamiętamy z roli w "Teraz albo nigdy!", "Ojcu Mateuszu", "Pierwszej miłości" i wielu innych produkcji. Obecnie postawiła na inną drogę zawodową, koncentrując się przede wszystkim na pracy scenicznej. Jej obecność w mediach jest bardziej selektywna, ale każda publiczna odsłona wzbudza ogromne zainteresowanie. Nie da się ukryć, że przeszła imponującą przemianę i dziś zachwyca niezwykle eleganckim, dojrzałym stylem. Niedawno odwiedziła studio "Dzień dobry TVN".

Katarzyna Maciąg nie do poznania! Po latach aktorka nadal zachwyca

Katarzyna Maciąg od lat z powodzeniem realizuje się na deskach teatrów w całej Polsce. Intensywny grafik, liczne podróże i kolejne spektakle sprawiły, że jej zawodowa codzienność wygląda dziś zupełnie inaczej niż na początku kariery. "Trochę czuję się tak, jakbym grała w zespole muzycznym i jeździła w trasę koncertową - tyle że z teatrem. Nigdy by mi to nie przyszło do głowy, kiedy byłam w szkole teatralnej i tuż po niej, że właśnie tak będzie wyglądała moja praca. (...) Przede wszystkim - poznaję mój kraj. Podróżuję nie tylko do dużych miast, ale także do małych miejscowości, do których pewnie nigdy bym nie pojechała" - mówiła w wwiadzie dla "i". To właśnie teatr stał się dziś centrum jej zawodowego świata. Nie da się ukryć, że Maciąg wygląda zupełnie inaczej, niż kiedyś. 3 maja aktorka skończyła 44 lata. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Katarzyna Maciąg przeszła metamorfozę. Poznajecie ją?

Fani doskonale pamiętają Katarzynę Maciąg z czasów, gdy zachwycała naturalnym wizerunkiem i subtelnym stylem. Dziś Katarzyna Maciąg prezentuje zupełnie inne oblicze, bardziej wyrafinowane, eleganckie i niezwykle kobiece. Choć jej wizerunek przeszedł wyraźną ewolucję, gwiazda ma wciąż ten sam uśmiech, co mogliśmy zauważyć choćby podczas jej wizyty w "Dzień dobry TVN". Aktorka wciąż pozostaje aktywna zawodowo, a jej kariera rozwija się nie tylko w Polsce, ale również za granicą.