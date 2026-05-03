Katarzyna Bosacka jest jedną z najpopularniejszych w Polsce edukatorek w zakresie żywienia. Jej programy oglądają tysiące widzów, czerpiąc przy tym ważne informacje na temat wartości odżywczych różnych produktów. Bosacka promuje przy tym również zdrowy styl życia. W nowym wywiadzie postanowiła podzielić się jednak informacjami na temat swojego zdrowia.

REKLAMA

Zobacz wideo Bosacka zdradza patent na tanie zakupy. Z tego zrezygnuj od razu

Katarzyna Bosacka szczerze o problemach z wagą. Skorzystała ze wsparcia lekarza

- Jestem trochę jak akordeon: raz szczuplejsza, raz grubsza. Każdy ma swój wiek, schorzenia, styl życia. Jem zdrowo, wyniki mam wzorcowe i staram się regularnie ćwiczyć - zaznaczyła w rozmowie z "Wysokimi Obcasami" Bosacka. Prezenterka wyjawiła, iż zmaga się przy tym z wahaniami wagi. Jest świadoma, na co musi uważać. - Mam problemy z wagą od zawsze, z powodu niedoczynności tarczycy, no i dlatego, że lubię zjeść. Kurczę, kocham chleb pełnoziarnisty na zakwasie i dobry ser - stwierdziła w wywiadzie.

Bosacka skorzystała przy tym z pomocy lekarza. Podkreśliła, iż powinno się w takich kwestiach ufać specjalistom. - (Lekarz - red.) mówi: "Ważysz za dużo po prostu". Lekarza warto słuchać. Widzi, że ktoś ma 120 cukru? "No, to proszę odstawić słodycze". Albo: "Jak tak pan będzie dalej jadł, to za dwa, trzy lata grozi panu wylew. I kto dzieci wychowa?". Wtedy bardzo często przychodzi otrzeźwienie - skomentowała gwiazda.

Katarzyna Bosacka grzmi nad reklamami niezdrowych produktów z udziałem gwiazd

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie Bosacka wypowiadała się również na temat reklam różnych produktów, w których biorą udział celebryci. Prezenterka nie kryła, iż jej zdaniem osoby znane powinny przywiązywać większą wagę do tego, co promują. - Można wybrać coś, co ma pozytywne konotacje. W dzisiejszym świecie naprawdę można reklamować dobre zegarki, biżuterię, samochody, banki, dobrą żywność - dobre wędliny, soki naturalne, tego jest cała masa. Nie trzeba od razu reklamować czegoś, co jest śmieciowym jedzeniem. Musimy sobie wszyscy zdać sprawę, że w świecie i w naszym kraju otyłość jest ogromnym problemem. I jest to problem rosnący - skomentowała w rozmowie z Plejadą.

Pod ostrzałem znaleźli się wówczas m.in. Magda Gessler i Robert Lewandowski. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Bosacka znów wbiła szpilę Gessler. Niespodziewanie wypaliła też o Lewandowskim. 'To nie jest fajne'".