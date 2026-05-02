Marcela Leszczak otwarcie mówi o medycynie estetycznej

Modelka zdradziła, z jakich zabiegów regularnie korzysta

Stawia na stymulatory, botoks i mezoterapię

Podkreśla, że kluczowe są jakość i doświadczenie specjalistów

Marcela Leszczak aktywnie pokazuje się w sieci i na branżowych wydarzeniach. Zdradziła sekret dbania o swoją cerę. Modelka nie ma problemu z otwartym mówieniem o pielęgnacji przy wsparciu medycyny estetycznej. Celebrytka przyznała, że świadoma pielęgnacja skóry to dla niej ważny element codzienności, a nowoczesne zabiegi traktuje jako sposób na zachowanie dobrej kondycji cery i spowolnienie procesów starzenia. Jak podkreśliła, kluczowe jest dla niej rozsądne podejście oraz wybór sprawdzonych specjalistów.

Marcela Leszczak wprost o zabiegach medycyny estetycznej. Z tego korzysta

Marcela Leszczak w rozmowie z Plejadą powiedziała wprost, jaki zakres medycyny estetycznej jest dla niej najlepszy. Nie zamierza tego ukrywać. "Lubię stymulatory. Nie jest to tajemnicą. Lubię stymulatory, które nadbudowują troszkę tkankę, bo tracimy jednak tej gęstości skóry z wiekiem. Mam 35 lat. Troszkę botoksu gdzieniegdzie, żeby nie marszczyć się w niektórych miejscach. Cały czas rewitalizacja, mezoterapie witaminowe. Oczywiście zawsze to są dobre produkty wykonane w dobrych klinikach" - wyznała. Leszczak podkreśla, że najważniejsze jest zachowanie naturalnego efektu i korzystanie wyłącznie z bezpiecznych, sprawdzonych metod. Co sądzicie?

Marcela Leszczak i Michał Koterski nie są już razem. Związek od początku należał do burzliwych. Para po raz pierwszy rozstała się w 2021 roku. Później doszło do pojednania i ślubu w 2024 roku. Szczęście nie trwało jednak długo, ponieważ już w 2025 roku małżonkowie ogłosili rozstanie. W wywiadzie z "Faktem" Koterski wyznał, że ma dobre relacje z byłą partnerką.

- Dzisiaj skupiam się na moim synu i on jest dla mnie najważniejszy. My z Marcelą mamy generalnie już wszystko ułożone, więc nawet chyba nie będziemy musieli iść do urzędu, tylko online ten rozwód się odbędzie. Ja życzę wszystkim tatom, mamom i ludziom, którzy, niestety, stają w takim trudnym momencie, żeby brali z nas przykład - skwitował.