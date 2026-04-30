W 2025 roku Kris Jenner zafundowała sobie lifting twarzy

Zaledwie kilka miesięcy po zabiegu w sieci zaczęły pojawiać się pogłoski, że celebrytka ma nie być zadowolona z jego efektów

Teraz 70-latka udzieliła wywiadu, w którym zaprzeczyła wszystkim plotkom

W 2025 roku Kris Jenner przeszła spektakularną metamorfozę. 70-latka zafundowała sobie kosztowny lifting twarzy. Różne źródła podawały wówczas, że zabieg mógł kosztować ok. 100-150 tys. dolarów. Niedawno w mediach pojawiły się informacje, że celebrytka ma nie być zadowolona z jego efektów. "Kris nie jest zadowolona z rezultatów i desperacko chce poprawki. Efekt nie jest taki, na jaki liczyła" - twierdziło źródło portalu RadarOnline. Teraz głos zabrała sama matriarchini rodu Kardashianek.

Kris Jenner o liftingu twarzy. "Wierutne kłamstwa"

Kris Jenner pojawiła się ostatnio w podcaście swojej córki. W rozmowie z Khloe przyznała, że krążące w sieci plotki na temat jej rzekomego niezadowolenia są nieprawdziwe. - Ostatnio wszędzie pojawia się ten nagłówek dotyczący mojego liftingu, który naprawdę doprowadza mnie do szału. Obecnie nagłówki mówią, że nienawidzę swojego liftingu i jestem wściekła na mojego lekarza, Stevena Levine’a, co jest kompletną bzdurą. To wierutne kłamstwo. Kocham swój lifting. Uwielbiam mojego lekarza. Jestem nim zachwycona - mówiła.

70-latka rzadko odnosi się do jakichkolwiek plotek, ale jak twierdzi, tym razem musiała zabrać głos, ponieważ te dotyczyły również "osoby trzeciej". - Mam 70 lat i naprawdę nie przejmuję się już tym, co inni o mnie myślą. Nie potrzebuję niczyjej aprobaty. Lubię swoją twarz i dobrze czuję się z tym, jak wyglądam - dodała.

Krzysztof Gojdź doradzał Kris Jenner w temacie medycyny estetycznej. Co jej powiedział?

W rozmowie z Plotkiem Krzysztof Gojdź zdradził, że jakiś czas temu miał okazję spotkać się z Kris Jenner. Podczas rozmowy opowiedział jej o zabiegach, które poprawiają wygląd skóry. - Miałem przyjemność spotkać Kris Jenner, rozmawiać z nią i doradzać w zakresie medycyny estetycznej, szczególnie jeśli chodzi o ujędrnianie skóry i stymulację produkcji kolagenu. Każdej gwieździe, w tym Kris Jenner, przed czy po liftingu proponuję zabiegi z Biosomami (egzosomy/komórki macierzyste), aby najpierw przygotować skórę do operacji, a później po liftingu zwiększyć ukrwienie, dotlenienie skóry i jeszcze bardziej pobudzić skórę do produkcji kolagenu i jej napięcia - tłumaczył.