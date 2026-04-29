Olivia Wilde pojawiła się ostatnio na wydarzeniu promującym film "Zaproszenie", czym wywołała spore poruszenie wśród internautów. Fani zwrócili uwagę na wyraźną zmianę w wyglądzie aktorki. Zdaniem wielu wyglądała zupełnie inaczej niż zwykle.
Podczas 69. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w San Francisco przeprowadzono kilka wywiadów z aktorką. Nagrania z jej nowym wizerunkiem szybko zaczęły krążyć w sieci. Wraz z nimi pojawiły się spekulacje. Część internautów sugerowała, że zmiana mogła mieć związek z popularnym lekiem na odchudzanie. Nie kryli zaniepokojenia wyglądem Wilde. "To niepokojące. W styczniu była zdrowa i piękna", "To jest Olivia Wilde?", "Nie wiecie, z czym zmagają się ludzie", "Mam nadzieję, że otrzyma pomoc, na którą zasługuje, jest to bardzo smutne" - pisali.
Niektórzy jednak ocenili, że nietypowy wygląd mógł być efektem nieodpowiedniego oświetlenia podczas nagrań. "W tym filmie została zdeformowana", "Uspokójcie się, to wina światła" - podkreślali.
W 2022 roku podczas festiwalu CinemaCon w Las Vegas Olivia Wilde przeżyła niecodzienną sytuację. Aktorka otrzymała na scenie żółtą kopertę od nieznanej kobiety. Początkowo sądziła, że to scenariusz nowej produkcji i otworzyła ją przed publicznością. Okazało się, że w kopercie znajdowały się dokumenty prawne dotyczące opieki nad dziećmi ze związku z byłym partnerem Jasonem Sudeikisem. Zgodnie z prawem w USA dokumenty zyskują status dostarczonych w momencie, gdy adresat otrzyma je osobiście, co postawiło Wilde w wyjątkowo niekomfortowej sytuacji.
Według czasopisma "Variety" Sudeikis nie miał pojęcia o tym, że papiery zostaną dostarczone w taki sposób i nie miał żadnego udziału w tej upokarzającej sytuacji. - Pan Sudeikis nie wiedział wcześniej o czasie ani miejscu dostarczenia koperty, ponieważ zależało to wyłącznie od firmy świadczącej usługi procesowe i nigdy nie zgodziłby się na doręczenie jej w tak niewłaściwy sposób - mogliśmy przeczytać w oświadczeniu.