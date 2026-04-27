Kris Jenner w 2025 roku przeszła kosztowny lifting twarzy

Według doniesień celebrytka ma być niezadowolona z efektów zabiegu i rozważać poprawki.

Do sieci trafiło właśnie nowe zdjęcie Jenner, którą przyłapano pod spa w Los Angeles. 70-latka zaskoczyła kolejną metamorfozą

W 2025 roku wszystkie media rozpisywały się na temat spektakularnej metamorfozy Kris Jenner. Celebrytka zafundowała sobie kosztowny lifting twarzy. Dokładna kwota nie jest znana, ale różne źródła podają, że mogło to być ok. 100-150 tys. dolarów. - Ostatni lifting twarzy miałam około 15 lat temu, więc uznałam, że nadszedł czas na odświeżenie. (...) To, że się starzejemy, nie znaczy, że mamy z siebie rezygnować. Jeśli ktoś chce starzeć się naturalnie i nic nie zmieniać - to w porządku. Dla mnie jednak właśnie to jest sposób na godne starzenie się - mówiła w rozmowie z "Vogue Arabia". Niedawno w mediach pojawiły się informacje, że 70-latka ma nie być zadowolona z efektów zabiegu. Teraz niespodziewanie do sieci trafiło zdjęcie Jenner bez retuszu, które wywołało niemałe poruszenie.

Kris Jenner na nowym zdjęciu. Internauci poruszeni

- Kris nie jest zadowolona z rezultatów i desperacko chce poprawki. Efekt nie jest taki, na jaki liczyła - twierdzi źródło portalu RadarOnline. 27 kwietnia "Daily Mail" opublikował zdjęcie 70-latki, która została przyłapana podczas wyjścia ze spa w Los Angeles. Jak czytamy na stronie tabloidu, paparazzi mieli problem z rozpoznaniem celebrytki. Jej skóra wyglądała niezwykle promiennie, możliwe, że był to efekt jednego z zabiegów kosmetycznych, którym poddała się w klinice 7Q Spa Laser & Aesthetics Center. Internauci twierdzą, że być może to próba poprawienia efektów wcześniejszego liftingu lub odświeżenia wyglądu po nie do końca udanym zabiegu. Zdjęcie, o którym mowa, znajdziecie poniżej.

Krzysztof Gojdź o liftingu Kris Jenner. Ma dla niej radę

Twarzy Kriss Jenner niedawno przyjrzał się znany lekarz i ekspert od medycyny estetycznej, Krzysztof Gojdź. W rozmowie z Plotkiem wyjawił, dlaczego w jej przypadku efekt zabiegu może nie być trwały. "To, jak długo utrzymują się rezultaty, zależy m.in. od wieku, jakości skóry, stylu życia, predyspozycji genetycznych, techniki zabiegu oraz późniejszej pielęgnacji. Dlatego u jednej osoby efekt może być widoczny dłużej, a u innej krócej - i jest to całkowicie naturalne. Warto podkreślić, że lifting - także w przypadku tak świadomych pacjentek jak Kris Jenner - daje efekt uniesienia i napięcia tkanek, ale nie poprawia w pełni jakości skóry" - wyjaśnił.