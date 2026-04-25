17 kwietnia wystartował stream Łatwoganga, który - zainspirowany Bedoesem i jego "dissem na raka" - zaczął zbierać pieniądze dla Fundacji Cancer Fighters. W momencie pisania tego artykułu zebrał już ponad 55 milionów złotych, a jego akcję wspiera tłum gwiazd. Od kilku dni w jego studiu nagraniowym pojawiają się znani i lubiani, niektórzy łączą się z nim telefonicznie. Do tego grona należą Doda, Robert Lewandowski, Maffashion, Julia Wieniawa, rodzina Pazurów czy Roksana Węgiel z mężem Kevinem Mglejem. Ci ostatni dołączyli też do wyzwania golenia głowy.

Zobacz wideo Blanka szczerze o "The Voice Kids" i "TzG". Zapytaliśmy o karierę Węgiel

Roksana Węgiel ogoliła męża. Zrobiła to w szczytnym celu

Mąż Roksany Węgiel postanowił ogolić swoje włosy w ramach akcji Łatwoganga. Gdy usiadł na fotelu, wydawał się pewny swojej decyzji i opanowany. Szybko podał swojej żonie golarkę, a ona bez oporów pozbawiła go włosów i to śpiewająco. Dosłownie! Roxie Węgiel goląc swojego męża, śpiewała przy akompaniamencie gitary.

Nie da się ukryć, że Roksana Węgiel nieźle się wczuła podczas golenia. Żaden włos jej nie umknął. Na koniec całego procesu Kevin pocałował czule swoją żonę i wydawał się naprawdę zadowolony z efektu końcowego, tak samo jak i autorka. - Ładnie wyglądasz. Taka łysa głowa wygląda bardzo dobrze - mówiła Roksana Węgiel.

Nie tylko Kevin Mglej. Te gwiazdy też się ogoliły w ramach akcji Łatwoganga

Przypomnijmy, że w sobotę, 25 kwietnia, nie tylko Kevin Mglej zgodził się na ogolenie swojej głowy na łyso. Wcześniej do akcji dołączyły Maffashion i Edyta Pazura. Maffashion połączyła się ze studiem Łatwoganga przez telefon, ponieważ przebywa na wakacjach poza granicami Polski. Na oczach kamer ogoliła się na łyso i nie kryła emocji.

Z kolei Edyta Pazura pojawiła się w studiu nagraniowym Łatoganga z mężem Cezarym i synem Antonim. Żona aktora wydawała się zestresowana sytuacją i w pewnym momencie nawet otarła łzy wzruszenia. Zależało jej też na opinii syna i męża, dopytywała ich, jak wygląda. - Jesteś piękna. Zawsze byłąś piękna - powiedział wprost Cezary Pazura, gdy zobaczył jej ogoloną na łyso głowę.