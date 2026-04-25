Edyta Pazura ogoliła się na łyso! Tak zareagował Cezary Pazura

Wciąż trwa dziewięciodniowy steam Łatwoganga, influencera, który zbiera pieniądze dla Fundacji Cancer Fighters. Każdego dnia do akcji dołączają kolejne gwiazdy, które nie tylko nagłaśniają ją, ale i wspierają. Zrobiła to już Doda, Julia Wieniawa czy Maffashion. Ta ostatnia w sobotę, 25 kwietnia, ogoliła się na łyso na oczach tysięcy widzów, gdy na konto wpadł kolejny milion. To samo wyzwanie podjęła Edyta Pazura. Żona aktora również ogoliła się na łyso przed kamerami, gdy na koncie pojawiło się 50 milionów złotych.

Edyta Pazura ogoliła się na łyso. Zrobiła to w szczytnym celu

W studiu Łatoganga pojawiła się rodzina Pazurów - Cezary, Edyta i ich syn Antoni. Edyta Pazura podjęła się wyzwania i ogoliła swoją głowę na łyso, gdy kwota dobiła do 50 milionów złotych. Gdy siadła przed kamerami, za jej plecami pojawiła się Roxie Węgiel z mężem Kevinem Mglejem. Przyglądali się całemu procesowi i wspierali żonę aktora. Edyta Pazura nie kryła zdenerwowania. Wydawało się, że nawet ociera łzy wzruszenia.

Akcji przyglądał się też Antoni Pazura, który cały czas zachęcał zarówno do wpłacania pieniędzy, jak i wpisywania serduszek na czacie dla jego mamy. W pewnym momencie Edyta Pazura spytała: - Gdzie jest mój mąż? Okazało się, że Cezary Pazura wyszedł, a Edyta Pazura żartowała, żeby go nie wołać, bo "może jeszcze zemdleje". - Tata jest miękki - stwierdził Antoni, a wtedy Edyta Pazura zadała mu pytanie: - I jak ci się podobam? Antoni nie owijał w bawełnę. - Ładnie. Tak samo wyglądasz. Wyglądasz tak samo, tylko bez włosów. No dosłownie - mówił nastolatek. Roksana Węgiel mu wtórowała, zachwycając się żoną aktora.

Tak zareagował Cezary Pazura na łysą żonę. Nie owijał w bawełnę

- Zapuszczę swój kolor - zapowiedziała Pazura. - Moja mama zawsze mówiła, że jak masz zdrowie, to masz wszystko - dodała. W końcu przed kamerami pojawił się również Cezary Pazura. Żona od razu go spytała: - No i jak? - Jesteś piękna. Zawsze byłaś piękna - odpowiedział. Chwilę później aktor złapał za golarkę i jeszcze dokończył golenie głowy ukochanej.