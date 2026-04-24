Karolina Gilon jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie publikuje zdjęcia i nagrania ze swojego codziennego życia. Przez lata działalności w mediach celebrytka wyrobiła sobie przy tym charakterystyczny wizerunek - m.in. dzięki swoim tatuażom. W nowym poście postanowiła jednak pokazać się bez nich.
"'Nie byłabym sobą gdy byłabym inna'. O moich tatuażach czytałam wiele komentarzy... Że oszpeciłam ciało, że wyglądam jak brudnopis albo nawet patologia" - napisała w nowym poście Gilon. Opublikowała przy tym serię zdjęć z sesji, na której widać jej skórę bez tatuaży. We współpracy z fotografem i makijażystą postanowiła sprawdzić, jak wyglądałoby jej ciało bez nich. "Wiecie co? Okazuje się, że trzeba mieć mocną wiarę w siebie... i siłę przebicia przez wszystkie ustalone ramy i zasady! To nie nasz kształt czy kolor, ale to jacy jesteśmy, kształtuje rzeczywistość! Jestem z siebie dumna, że nie dałam się wciągnąć w te wszystkie komentarze, bo to może złamać głowę" - dopisała celebrytka.
Gilon podkreśliła, że podoba jej się ta "nowa" wersja samej siebie, jednak nie czuje się w niej do końca prawdziwie. "Ładnie, może bardziej 'kobieco' ale czy jestem to ja? Już na pewno nie. Wybieram zawsze bycie sobą i to chyba jest mój przepis na szczęście" - skwitowała we wpisie.
Pod wpisem modelki prędko pojawiło się wiele komentarzy. Obserwatorzy nie kryli, że wersja Gilon bez tatuaży jest równie piękna, co ta w tatuażach. Zgodzili się jednak z celebrytką, że jej tatuaże sprawiają, iż jest na swój sposób wyjątkowa. "Pięknie, ale bez dziar to nie Karolina!", "Mi brakuje na tych zdjęciach tatuaży. Dla mnie osobiście jesteś ikoną kobiecości z tatuażami", "Uważam, że tatuaży nie można się wstydzić i to jest cały twój urok", "Wow! Teraz zdecydowanie doceniam twoje dziary! Tu, to taka ty bez historii. Absolutnie wolę twoje kolory!" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.