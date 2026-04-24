Karolina Gilon jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie publikuje zdjęcia i nagrania ze swojego codziennego życia. Przez lata działalności w mediach celebrytka wyrobiła sobie przy tym charakterystyczny wizerunek - m.in. dzięki swoim tatuażom. W nowym poście postanowiła jednak pokazać się bez nich.

Karolina Gilon bez tatuaży. Zabrała głos w poruszającym wpisie

"'Nie byłabym sobą gdy byłabym inna'. O moich tatuażach czytałam wiele komentarzy... Że oszpeciłam ciało, że wyglądam jak brudnopis albo nawet patologia" - napisała w nowym poście Gilon. Opublikowała przy tym serię zdjęć z sesji, na której widać jej skórę bez tatuaży. We współpracy z fotografem i makijażystą postanowiła sprawdzić, jak wyglądałoby jej ciało bez nich. "Wiecie co? Okazuje się, że trzeba mieć mocną wiarę w siebie... i siłę przebicia przez wszystkie ustalone ramy i zasady! To nie nasz kształt czy kolor, ale to jacy jesteśmy, kształtuje rzeczywistość! Jestem z siebie dumna, że nie dałam się wciągnąć w te wszystkie komentarze, bo to może złamać głowę" - dopisała celebrytka.

Gilon podkreśliła, że podoba jej się ta "nowa" wersja samej siebie, jednak nie czuje się w niej do końca prawdziwie. "Ładnie, może bardziej 'kobieco' ale czy jestem to ja? Już na pewno nie. Wybieram zawsze bycie sobą i to chyba jest mój przepis na szczęście" - skwitowała we wpisie.

Internauci zabrali głos pod postem Karoliny Gilon. "Pięknie, ale..."

Pod wpisem modelki prędko pojawiło się wiele komentarzy. Obserwatorzy nie kryli, że wersja Gilon bez tatuaży jest równie piękna, co ta w tatuażach. Zgodzili się jednak z celebrytką, że jej tatuaże sprawiają, iż jest na swój sposób wyjątkowa. "Pięknie, ale bez dziar to nie Karolina!", "Mi brakuje na tych zdjęciach tatuaży. Dla mnie osobiście jesteś ikoną kobiecości z tatuażami", "Uważam, że tatuaży nie można się wstydzić i to jest cały twój urok", "Wow! Teraz zdecydowanie doceniam twoje dziary! Tu, to taka ty bez historii. Absolutnie wolę twoje kolory!" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.